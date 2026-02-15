Noticias con Kylian Mbappé antes del partido de Champions League, contra el Benfica

El francés Kylian Mbappé, suplente y sin minutos el sábado en el duelo liguero del Real Madrid ante la Real Sociedad, completó con total normalidad el entrenamiento el domingo en la ciudad deportiva de Valdebebas y podrá jugar el martes en Da Luz, la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica.

El Real Madrid, líder provisional de LaLiga hasta la noche del lunes que el Barcelona visite al Girona, aparcó la competición doméstica y puso el foco en la 'Champions League' con su primer entrenamiento.

Con descanso y cuidados para los jugadores que fueron titulares en la noche del sábado, sin ningún percance extra que aumente la enfermería en la que siguen Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo Goes. Y con trabajo de intensidad entre el gimnasio y el césped para los suplentes.

Entre ellos Mbappé, convocado ante la Real Sociedad tras una semana con varios días fuera del grupo tratándose unas molestias en la rodilla derecha, pero sin minutos el sábado. Horas después trabajó al mismo ritmo que sus compañeros con buenas sensaciones, según informan a EFE fuentes del club blanco que confirman las palabras de Álvaro Arbeloa.



"Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes", apuntó el técnico madridista en rueda de prensa.

Otra buena noticia para Arbeloa de cara a la ida de octavos de final de la Liga de Campeones es el estado de Raúl Asencio. El defensa canterano, que forzó con problemas de tibia en los últimos encuentros ante las bajas, también descansó ante la Real Sociedad gracias al regreso de Antonio Rüdiger y se ejercitó con normalidad para poder volver a ser titular en Lisboa.

El grupo reducido de jugadores que trabajó con más intensidad en la primera sesión con vistas al duelo europeo del martes, inició la mañana en el gimnasio con el calentamiento y trabajo de fuerza antes de, ya sobre el césped, realizar una activación, rondos, series de carreras y duelos con transiciones cortas más un partido final en un campo de dimensiones reducidas, según informa la web del club blanco.

El segundo y último entrenamiento de preparación del partido lo completará ya el Real Madrid en Lisboa, en el estadio Da Luz. La expedición partirá a las 11:45 horas desde la capital de España y se ejercitará en el escenario del encuentro desde las 20:00 horas (19:00 hora local).

Será el momento en el que Arbeloa juntará a todos sus jugadores disponibles y decidirá el equipo titular que busque la revancha contra el equipo dirigido por Jose Mourinho, que goleó al equipo blanco en la última jornada de la fase de liga, provocando su salida del top ocho y la disputa del 'play off' previo a cuartos de final.