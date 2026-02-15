Síguenos en:
Noticias con Kylian Mbappé antes del partido de Champions League, contra el Benfica

El astro francés Kylian Mbappé entrenó con normalidad y sería titular en el importante duelo de play off de la Liga de Campeones, en Portugal, pensando en seguir en el máximo torneo de la UEFA.

Por: EFE
Actualizado: 15 de feb, 2026
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
AFP

