¿Marcelo Moreno Martins, con Bolivia para el Mundial 2026?; sale del retiro y hablan de objetivo

¿Marcelo Moreno Martins, con Bolivia para el Mundial 2026?; sale del retiro y hablan de objetivo

A sus 38 años, y aunque ya estaba retirado, el goleador histórico de Bolivia fichó por Oriente Petrolero y tiene en la mira ser tenido en cuenta para ayudar a su país a estar en la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 15 de feb, 2026
Marcelo Moreno Martins Bolivia
Marcelo Moreno Martins, delantero de Bolivia - Foto:
AFP

