Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia vs Ecuador EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-20

Selección Colombia vs Ecuador EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-20

Este lunes comienza el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20 y la Selección Colombia quiere seguir con su buen nivel para conseguir el cupo al Mundial y pelear por el título del torneo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de feb, 2026
Comparta en:
Selección Colombia Sudamericano femenino Sub-20
Luisa Agudelo, capitán de la Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-20 - Foto:
Conmebol

Publicidad

Publicidad

Publicidad