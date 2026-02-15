Selección Colombia vs Ecuador EN VIVO; hora y TV del partido del Sudamericano femenino Sub-20

La Selección Colombia arranca desde cero en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, con objetivos renovados, y el primer rival a vencer será Ecuador, este lunes 16 de febrero, en la fecha 1 de esta fase definitiva del certamen internacional de Conmebol, que se lleva a cabo en Paraguay.

La lucha por el título del torneo y uno de los cuatro cupos al Mundial de la categoría, es lo que tiene en la mirada el técnico Carlos Paniagua y sus dirigidas, pero deberán consolidar la buena fase de grupos en esta nueva ronda.



Colombia vs Ecuador, hora y TV EN VIVO del partido del Sudamericano femenino Sub-20

Fecha: lunes 16 de febrero

Hora: 8:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Carfem (Ypané, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol HD2 (señal Caracol HD2), Ditu (APP), y ww.golcaracol.com (web).

Para a transmisión de Colombia vs Ecuador usted podrá disfrutarla como siempre con el sello de Gol Caracol, en nuestra señal de Caracol HD2, por Ditu y nuestro portal web en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, contando con la narración de Carlos Alberto Morales 'La Voz del Gol en Colombia', los comentarios de Javier Hernández Bonnet, y los datos y estadísticas de nuestra periodista Marina Granziera.

Selección Colombia femenina Sub-20 en medio del Sudamericano de la categoría en Paraguay. X de @FCFSeleccionCol

Nuestra Selección Colombia terminó líder del grupo A del Sudamericano femenino Sub-20, con 8 puntos, producto de dos victorias y la misma cantidad de empates, además, marcando tres goles y sin recibir ninguno en contra, lo que dejó buenas sensaciones y de paso ilusiones para pelear por el título.



Eso sí, en la 'tricolor' saben que no será fácil porque en esta fase se medirán a otros complicados equipos como Brasil o Argentina, que han partido como favoritos desde antes de comenzar el torneo Conmebol. A ellos se suman Ecuador, Venezuela y Paraguay, los otros rivales a vencer.

Cabe recordar que la Selección Colombia, con figuras como Luisa Agudelo, Maithé López, Mariana Silva, entre otas jugadoras, buscarán luchar hasta la última jornada dle hexagonal final por el título del Sudamericano femenino Sub-20, pero también tendrán otro objetivo que es lograr uno de los 4 cupos que hay para el Mundial de la categoría, que se jugará en el mes de septiembre en Polonia.

Calendario de partidos Selección Colombia en hexagonal final Sudamericano femenino Sub-20.

Fecha 1

Colombia vs Ecuador

Día: lunes 16 de febrero

Hora: 8:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Carfem (Ypané)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Fecha 2

Colombia vs Brasil

Día: jueves 19 de febrero

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Fecha 3

Colombia vs Paraguay

Día: domingo 22 de febrero

Hora: 8:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Carfem (Ypané)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Selección Colombia Sudamericano femenino Sub-20 - Foto: Conmebol

Fecha 4

Colombia vs Venezuela

Día: miércoles 25 de febrero

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Luis Alfonso Giagni (Villa Elisa)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com

Fecha 5

Colombia vs Ecuador

Día: sábado 28 de febrero

Hora: por definir

Estadio: por definir