Richard Ríos no solo es pretendido en España; tres equipos de Inglaterra lo tienen en la mira

Richard Ríosse ha convertido en uno de los futbolistas colombianos más destacados de la actualidad. El volante antioqueño, al servicio del Palmeiras de Brasil, no solo brilla por su rendimiento dentro del terreno de juego, sino también por los rumores que circulan en torno a su futuro.

Tras un inicio de año con altibajos en 2025, el nacido en Vegachí (Antioquia) recuperó su mejor nivel y hoy es pieza inamovible en el esquema del técnico Abel Ferreira. Su regularidad y jerarquía en la mitad de la cancha le han permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico y del exigente entorno del club paulista.

En la presente edición del Mundial de Clubes, Ríos ha sido uno de los puntos altos de Palmeiras en sus primeras dos presentaciones. Ante Porto y Al Ahly, el colombiano mostró solidez, dinámica y criterio en la circulación de balón, contribuyendo al empate frente a los portugueses y a la victoria ante los egipcios, que mantienen al equipo con posibilidades de avanzar a instancias decisivas.

En Inglaterra no pierden de vista a Richard Ríos

Richard Ríos con Palmeiras en Mundial de Clubes AFP

Publicidad

El buen momento de Richard Ríos no ha pasado desapercibido en el fútbol europeo. Según información publicada por 'AS Colombia', al menos tres clubes de la Premier League han seguido de cerca su desempeño tanto en la temporada brasileña como en el torneo internacional.

Se trata de Crystal Palace, Nottingham Forest y Tottenham, que han evaluado su rendimiento en las últimas semanas. Incluso, el medio recordó que en el pasado mercado de fichajes, West Ham United ya había intentado ficharlo, aunque Palmeiras rechazó la oferta.

Publicidad

Desde el club brasileño han sido enfáticos en que, por ahora, Richard Ríos no está en venta, salvo que llegue una oferta imposible de rechazar, que rondaría los 25 millones de euros. Así lo dejó claro la presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, quien aseguró: “Para que se negocie, debe estar presente el interés del jugador, de Palmeiras y de alguna otra parte interesada. Si no hay interés de alguna de las partes, el acuerdo no se concretará. Me baso en los contratos vigentes”, indicó.

Los números de Richard Ríos en Palmeiras

En lo que va de la temporada 2025, Richard Ríos ha disputado un total de 32 partidos con Palmeiras, sumando 2.202 minutos en cancha. En ese periodo, ha convertido 4 goles y ha aportado 2 asistencias, números que ratifican su importancia en el medio campo del conjunto paulista.