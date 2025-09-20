Richard Ríos, pilas con José Mourinho: así sería la primera titular del nuevo DT de Benfica

El Benfica, de Richard Ríos, sufrió una inesperada y dura derrota 2-3 a manos del modesto Qarabag el pasado martes por Champions League, sumado a un reciente empate 1-1 por Liga de Portugal con el Santa Clara, lo que llevó a que el técnico Bruno Lage fuera despedido y el elegido para reemplazarlo fue nada más que José Mourinho.

Aunque son pocos días el reconocido entrenador portugués ya ha trabajado con sus nuevos dirigidos y por eso ya hay luces de lo que sería su primera titularidad para el encuentro de este sábado frente al AVS, de visitante.

A las 12:00 p.m. (hora colombiana), el Benfica jugará en el estadio Desportivo das Aves, contra el humilde elenco que ocupa el penúltimo puesto de la tabla de posiciones. Pero Richard Ríos y sus compañeros están a la espera de cómo los ha visto José Mourinho de cara a definir sus inicialistas.

A pesar de llevar apenas dos entrenamientos en el equipo de las ‘águilas’, el entrenador “insinuó que no hará muchos cambios en el once inicial, pero sí los hará, sobre todo en el aspecto táctico. La posición de los centrocampistas y el rol asignado al mediapunta ucraniano Sudakov son dos puntos que generan expectación”, explicaron en ‘A Bola’, algo que tendrá que tener en cuenta el volante colombiano.

En el mismo medio portugués mencionaron que José Mourinho pondría un esquema táctico de 4-3-3 y la buena noticia es que Richard Ríos haría parte de la titular, contando de arranque con la confianza del exitoso técnico luso.

Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en un partido de la Champions League Getty Images

Los inicialistas del Benfica contra el AVS, este sábado serían los siguientes: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi y Dahl; Richard Ríos y Barrenechea; Aursnes, Sudakov y Schjelderup; Pavlidis.

Sobre el futbolista colombiano en el citado medio portugués informaron que Ríos Montoya “en un mediocampo de tres, ocupará espacios por la derecha”, por lo que deberá destacarse para no perder su lugar en el elenco europeo al que llegó para la presente temporada procedente del Palmeiras, de Brasil.