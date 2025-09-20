Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, pilas con José Mourinho: así sería la primera titular del nuevo DT de Benfica

Richard Ríos, pilas con José Mourinho: así sería la primera titular del nuevo DT de Benfica

Este sábado se estrena el reconocido técnico José Mourinho en el equipo en el que juega el colombiano Richard Ríos. Ya hay luces de los que serían sus inicialistas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica.
Richard Ríos, volante colombiano que milita en el Benfica.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad