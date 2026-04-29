Richard Ríos y el aviso sobre su futuro en Benfica; "no es algo que se me pase por la cabeza"

Richard Ríos se ha convertido en una de las figuras del Benfica, de menos a más en su nivel y con el respaldo de un entrenador como José Mourinho. Por eso, en una entrevista con el diario 'AS', el colombiano se refirió a lo que está viviendo en su primera experiencia en Europa, la importancia del técnico portugués y hasta sobre su futuro.

Para arrancar, el mediocampista antioqueño despejó las dudas antes tantos rumores que lo ponen en otros equipos y otras ligas del Viejo Continente, para la próxima temporada, a pesar de que apenas está terminando su primera campaña con las 'águilas'. "Ahora tengo contrato hasta 2030 con el Benfica y siento que no es algo que se me pase por la cabeza, porque me queda mucho camino por recorrer en Portugal", dejó claro Ríos.



Richard Ríos y su adaptación a Europa

El colombiano relató como ha sido su llegada a Europa tras brillar en Brasil con Palmeiras. "Fue un gran paso en mi carrera, un sueño hecho realidad. Es un poco complicado llegar a un país diferente, adaptarse a una cultura diferente, pero, dejando eso de lado, me siento muy feliz. Ahora mismo estoy en una buena fase y motivado por lo que está por venir y por representar a un gran club. Eso me hace muy feliz. Es una motivación muy importante. Siento que esto es el trabajo de mucha gente que está ahí, no solo de los que son más visibles, sino también de los que se esfuerzan entre bastidores, siempre dispuestos a ayudarnos", puntualizó.

Richard Ríos en acción de juego con Benfica. X de @SLBenfica

Para terminar, Richard Ríos llenó de elogios a su actual entrenador, José Mourinho, quien ha sido clave para tener un alto nivel. "Lo que más le gusta es su personalidad. Tiene un carácter formidable y te motiva como nadie. Es un ejemplo a seguir. Su carrera es increíble, ha durado muchos años y lo ha ganado todo. Nunca pierde la ambición. La mantiene intacta. Eso me motiva como jugador a querer más".

Además, al antioqueño le consultaron sobre el futuro del reconocido 'The Special One', quien es relacionado con el Real Madrid. "La verdad es que no lo sé. Por mi parte, espero que no, que se quede conmigo. Cada día aprendo algo nuevo a su lado", detalló Ríos Montoya.

