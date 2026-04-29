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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y el aviso sobre su futuro en Benfica; "no es algo que se me pase por la cabeza"

Richard Ríos y el aviso sobre su futuro en Benfica; "no es algo que se me pase por la cabeza"

El futbolista colombiano Richard Ríos dio una entrevista en la que tocó varios temas importantes como su contrato con Benfica, el futuro de José Mourinho y su adaptación a Europa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Richard Ríos Benfica
Richard Ríos, futbolista colombiano en el Benfica de Portugal - Foto:
Benfica Oficial

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