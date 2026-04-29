Luis Díaz, Kane y Olise, "el tridente de moda de Europa"; rompen marcas con Bayern Múnich

Bayern Múnich tiene una de las delanteras más poderosas del planeta y lo volvió a demostrar en una noche de locura en la Champions League. Aunque cayó 5-4 frente al PSG en la ida de las semifinales de la edición 2025-26, el conjunto alemán vio marcar a sus tres grandes figuras ofensivas: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. Cada uno anotó en París y confirmó por qué ya son señalados como “el tridente de moda de Europa”.

Más allá del resultado adverso, la producción conjunta de los tres delanteros es impactante. Sumando todas las competiciones de la temporada, Díaz, Kane y Olise ya alcanzaron los 100 goles, una barrera reservada para muy pocos ataques en el fútbol moderno. Además, no solo convierten: también generan juego y se asisten entre sí, convirtiendo al Bayern en una maquinaria ofensiva.

Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane. Getty Images.

El máximo artillero del grupo sigue siendo Harry Kane. El delantero inglés firmó otra campaña descomunal con 54 goles y 7 asistencias en 46 partidos, números de superestrella mundial. Kane respondió en Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa y Champions League, manteniendo un promedio superior a un gol por encuentro.



A su lado brilla Michael Olise, uno de los futbolistas más desequilibrantes del curso europeo. El francés suma 20 goles y 29 asistencias en 47 partidos, participando directamente en 49 tantos. Su capacidad para filtrar pases, encarar en el uno contra uno y aparecer desde segunda línea ha sido determinante para el funcionamiento bávaro.

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Y en la otra banda aparece Luis Díaz, protagonista total en su primera gran temporada en Alemania. El colombiano registra 26 goles y 21 asistencias en 46 partidos, estadísticas de crack absoluto. Su impacto ha sido inmediato: velocidad, desborde, presión constante y una capacidad notable para decidir partidos. El tanto frente al PSG ratificó que también responde en las citas más exigentes.

En conjunto, Kane, Olise y Díaz no solo llegaron a los 100 goles, sino que además reúnen 57 asistencias, una cifra que demuestra que no se trata de individualidades aisladas, sino de una sociedad ofensiva perfectamente conectada.