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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, Kane y Olise, "el tridente de moda de Europa"; rompen marcas con Bayern Múnich

Luis Díaz, Kane y Olise, "el tridente de moda de Europa"; rompen marcas con Bayern Múnich

Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise ya suman 100 goles con Bayern Múnich en la temporada. El tridente marcó ante PSG y confirma su dominio ofensivo en Europa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz.
Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz.
Getty Images - IA.

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