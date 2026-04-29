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Gol Caracol  / José Mourinho envió un claro mensaje al Real Madrid y Benfica; Richard Ríos, atento

José Mourinho envió un claro mensaje al Real Madrid y Benfica; Richard Ríos, atento

En medio de los rumores sobre su futuro, el entrenador portugués, José Mourinho, no su puso con rodeos y aclaró qué quire hacer para la próxima temporada.

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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José Mourinho, DT de Benfica.
José Mourinho, DT de Benfica.
Getty Images.

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