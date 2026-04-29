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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Luis Díaz, con Bayern Múnich, es de una categoría especial, qué pesadilla para un defensor rival"

"Luis Díaz, con Bayern Múnich, es de una categoría especial, qué pesadilla para un defensor rival"

El colombiano Luis Díaz fue figura del Bayern Múnich pese a la derrota con el PSG y en Inglaterra no paran de hablar de él por su reciente pasado con el Liverpool.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Getty Imágenes

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