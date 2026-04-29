"Luis Díaz, con Bayern Múnich, es de una categoría especial, qué pesadilla para un defensor rival"

Luis Díaz volvió a confirmar que está hecho para las grandes noches europeas. El colombiano apareció en el momento justo para marcar uno de los goles con los que Bayern Múnich reaccionó en la derrota 5-4 frente al Paris Saint-Germain, en la semifinal de ida de la Liga de Campeones. En un partido vibrante, cargado de emociones y con nueve anotaciones, el guajiro dejó con vida al conjunto alemán de cara al duelo de vuelta en Múnich.

El encuentro en el Parque de los Príncipes parecía liquidado cuando el PSG tomó ventaja de 5-2. El vigente campeón celebraba gracias a los dobletes de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, además del tanto de João Neves. Bayern había respondido antes con goles de Harry Kane y Michael Olise, pero estaba claramente contra las cuerdas. Sin embargo, en el cierre aparecieron Dayot Upamecano y luego Luis Díaz para cambiar por completo la sensación de la serie.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Marquinhos, capitán del PSG, en Champions League Getty Images

El gol del colombiano no solo recortó distancias, sino que dejó al Bayern apenas a una anotación de empatar la eliminatoria. La serie quedó abierta y con el impulso emocional del lado alemán, que ahora buscará aprovechar su localía la próxima semana. En ese escenario, Díaz apunta a ser nuevamente protagonista.



El rendimiento del extremo fue destacado por The Athletic, medio inglés que elogió su influencia en el juego y la forma en la que compite al máximo nivel. El análisis fue contundente: “Era apropiado que Luis Díaz marcara el gol que mantiene al Bayern a solo un gol de distancia del Paris Saint-Germain de cara al partido de vuelta de la próxima semana”. Además, resaltó que “el colombiano está en una categoría especial. Técnico, dinámico y capaz de momentos espectaculares, también juega con una tenacidad que puede ser inmensamente valiosa”.

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La publicación también comparó su estilo con el de Michael Olise y explicó por qué resulta tan incómodo para cualquier rival. “No hace que el juego parezca fácil. Comparado con Michael Olise, que se desliza por el césped y acaricia el balón, Díaz juega con los puños apretados y un corazón latiendo con fuerza”. Esa energía permanente, la intensidad en cada acción y su insistencia constante lo convierten en un futbolista diferente.

El reconocimiento no se quedó ahí, pues la descripción cerró con una frase que resume lo que significa enfrentarlo: “Qué dolor de cabeza debe ser enfrentarlo. Qué pesadilla para un defensor, la forma en que vuelve una y otra vez por más. Pero qué maravilla de jugador. Y qué gol”.