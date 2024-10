Richard Ríos y un tema por el que impresiona, más allá de su último gol en Palmeiras

Richard Ríos desde que virou titular do @Palmeiras:



⚔️9 jogos

⚽️1 gol (de falta!)

🅰️3 assistências (2º do time!)

🔑10 passes decisivos

✅85% acerto no passe

↗️68% acerto passe longo (!)

🦾41 bolas recuperadas (2º do time!)

🆚26 desarmes (1º do time!)

💯Nota Sofascore 7.04



🇨🇴👏 pic.twitter.com/UK0QaPT5dY