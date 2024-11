Richard Ríos y una 'bajada de caña' por su presente en Palmeiras: ¿no lo quieren?

La temporada de Richard Ríos demuestra que ha sido pieza importante en Palmeiras : 2.907 minutos, en 44 partidos, tres goles y cuatro asistencias, lo confirman. Y es que ha visto acción en todos los torneos que, hasta ahora, ha disputado su club, es decir, el Brasileirao, el Paulistao, la Copa Libertadores, Copa de Brasil y la Suercopa Rei. Sin embargo, no todos lo ven así y hay críticas.

Desde territorio brasileño, analizaron el rendimiento del mediocampista, quien también se ganó su lugar en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo . Varios periodistas del medio 'Nossopalestra', se tomaron el tiempo de analizar lo que ha hecho el nacido en Vegachí, Antioquia, y los comentarios no son los mejores. Cada uno tienes sus argumentos, pero coinciden en que no debe ser titular.

"No justifica su titularidad. Acumula algunos errores infantiles en momentos determinantes. No está mostrando lo que se esperaba, tras la brillante Copa América que hizo. Necesita tomar mejores decisiones. Tiene las capacidades, pero necesita demostrarlo", afirmó Julia Mazarin. Pero no fue la única y Leonardo Barbieri mostró resignación por el hecho de que sea parte del once inicial.

"Dentro de todas las opciones que hay en Palmeiras, Richard Ríos sigue siendo la mejor, a pesar de sus flojas actuaciones. Gabriel Menino y Zé Rafael no juegan lo suficiente como para quitarle la titularidad al colombiano", afirmó. Además, Luiz Bratfisch dijo que "es titular en el equipo porque no tiene quién le compita. Se esperaba que fuera Zé Rafael, pero su 2024 ha sido discreto y flojo".

Richard Ríos con el Palmeiras - Foto: AFP

"Mientras que no le llegue competencia, Richard Ríos debe seguir siendo del once inicial", sentenció. "No merece ser titular. La zona que, anteriormente, estaba bien construida, con Zé Rafael y Richard Ríos, se desmoronó en la actual temporada. Con los dos, bajos de nivel, se esperaba que Gabriel Menino respondiera, pero no. Es difícil decir quién lo merece", puntializó André Galassi.

Por último, el columnista Joao Gabriel Falcade escribió que "si él quisiera y se dedicara solo a jugar fútbol, sería titular indiscutido en Palmeiras. En este momento, prefiero a alguien más en esa posición, que tenga o muestre una mayor disposición y actitud de vestir la camiseta de este club". Sin duda, no son las mejores opiniones, pero son críticas constructivas para que todo mejore.