Nacional, en líos en Copa Libertadores antes de visita a Sao Paulo, se sacudió la concentración

En las últimas horas se conoció que la Conmebol ha confirmado la apertura de un expediente disciplinario contra el Atlético Nacional, de Colombia tras un incidente de racismo flagrante durante el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores contra el São Paulo, de Brasil. Así lo registró el medio 'Globo Esporte', a horas del compromiso de vuelta que se jugará este martes 19 de agosto, en la tierra de la samba.

El suceso tuvo lugar la semana pasada en el estadio Atanasio Girardot, de la capital antioqueña. Durante el encuentro, un hincha de 'verdolagas' fue filmado imitando a un mono, para ofender y provocar a los aficionados brasileños que asistieron al partido en territorio colombiano. Este acto generó la intervención de la Conmebol, que busca esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

El club colombiano ha sido enmarcado en el artículo 15 del Código Disciplinario de la Confederación. Este artículo prevé sanciones económicas significativas, con una multa mínima de al menos US$ 100 mil (más de 400 millones de pesos, en moneda de nuestro país). En caso de reincidencia, la multa podría ascender a US$ 400 mil.

Además del episodio de racismo, el Atlético Nacional también deberá responder por los conflictos y la pelea que se produjeron entre las aficiones en las gradas del estadio, que tuvieron resonancia en los medios, además de que se conocieron videos de la mencionada trifulca.

Pelea de hinchas de Nacional y Sao Paulo en el Atanasio Girardot. Foto captura de video

Las sanciones por este tipo de incidentes pueden variar desde multas adicionales hasta medidas más severas, como la obligación de jugar partidos a puertas cerradas o en otros estadios.

El partido en Medellín, que se jugó hace una semana, terminó en un empate sin goles. Ambos equipos se enfrentarán nuevamente este martes por la noche en el Morumbí, para el partido de vuelta, donde el São Paulo necesita una victoria ante sus hinchas para poder avanzar en el torneo organizado por la Conmebol.