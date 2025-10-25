River Plate y Gallardo, en crisis: el cruce con 'Juanfer' Quintero que encendió la polémica

River Plate atraviesa uno de los momentos más difíciles de su temporada. Los dirigidos por Marcelo Gallardo volvieron a tropezar, esta vez en las semifinales de la Copa Argentina, donde fueron eliminados por Independiente Rivadavia de Mendoza. El conjunto “millonario”, que contó con los colombianos Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño, cayó 4-3 en la tanda de los penaltis tras empatar sin goles en los 90 minutos reglamentarios.

El equipo de Núñez no encuentra regularidad ni respuestas futbolísticas, y la frustración empieza a reflejarse tanto dentro como fuera de la cancha. A la eliminación se sumó un episodio que rápidamente acaparó la atención mediática: un tenso cruce entre Marcelo Gallardo y Juan Fernando Quintero durante el desarrollo del encuentro.

¿Discusión de Gallardo con Quintero?

Marcelo Gallardo técnico de River Plate AFP

Publicidad

Más allá del resultado deportivo, lo que generó revuelo fue un video que circuló en redes sociales y medios argentinos, donde se observa un momento de tensión entre el técnico y el mediocampista colombiano. Gallardo, visiblemente molesto por una jugada individual de Quintero, le gritó desde el banco: “¡Dale, dale!”, abriendo los brazos en gesto de reproche.

'Juanfer', sorprendido por el reclamo, intentó explicar su decisión tras haber optado por rematar al arco en lugar de pasar el balón. “Le erré una, parce”, se le escucha responder, según informó 'TyC Sports'. La breve discusión pareció enfriar la relación entre ambos, y minutos después el estratega decidió sustituir al número 10 para darle ingreso a Maximiliano Meza.

Publicidad

El cambio, sin embargo, no surtió efecto. River no logró romper el cero y terminó cayendo en los penaltis, con errores de Miguel Ángel Borja y Giuliano Galoppo. En la definición, el héroe fue el colombiano Sebastián Villa, quien marcó el último cobro para Independiente Rivadavia y decretó la eliminación del cuadro de Gallardo.

El reclamo de MARCELO GALLARDO a JUANFER QUINTERO#CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/RtkpMSEPMZ — TyC Sports (@TyCSports) October 25, 2025

La tensión se trasladó también a la conferencia de prensa. Gallardo, con evidente frustración, habló del momento anímico que atraviesa su plantel:

“En este momento de mier@* nadie te va a esperar para darte un abrazo. Debemos entender que posiblemente tendremos que atravesarlo solos, porque el fútbol es así. Cuando ganás están todos, pero cuando perdés no está nadie. Ahora aceptaremos la responsabilidad nuestra y veremos si nos podemos sobreponer”.



¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

Tras la eliminación de la Copa Argentina, River Plate buscará recomponer el camino en la Liga Profesional. Su próximo compromiso será por la fecha 14, cuando reciba en el estadio Monumental a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El partido está programado para el domingo 2 de noviembre, desde las 12:00 p. m. (hora colombiana).