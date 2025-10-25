Críticas sin piedad a colombianos de River Plate; “aportó lo habitual, o sea, absolutamente nada”

River Plate quedó eliminado en las semifinales de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia, luego del 0-0 en el tiempo reglamentario y perder 4-3 en la tanda de penaltis. En la cancha hubo cuatro colombianos, tres de la 'banda cruzada' y el restante en el rival que era Sebastián Villa, quien fue la figura de la noche marcando la pena máxima definitiva.

Pero en el elenco 'millonario' hubo dos futbolistas de nuestro país que no tuvieron una buena presentación y están siendo duramente críticas por la prensa: Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño.



A colombianos de River Plate los critican sin piedad

El delantero cordobés Miguel Ángel Borja erró un penalti en la tanda definitivo, pero más allá de eso no tuvo una buena actuación en la cancha y lo catalogan como "insulto" que siga defendiendo la camiseta de la 'banda cruzada'.

"El aporte habitual del colombiano (Borja). O sea, nada. Absolutamente nada. El penal fue apenas la frutilla del postre. Cada segundo que suma con la camiseta de River es un insulto a nuestra historia", escribió sin piedad' TyC Sports' en una nota publicada este sábado, dándole además una calificación de 1/10, la más baja de todas.

Por su parte, otro de los jugadores de nuestro país que viene siendo señalado es el mediocampista Kevin Castaño, quien a pesar de costar más de 10 millones de dólares, no ha rendido como muchos esperan, ni en la faceta ofensiva, ni en la defensiva.



"No gambetea, no mete pases de gol, no se desaca por la marca y en la única en la que le pegó al arco entendimos porque tampoco lo hace habitualmente", escribieron de entrada en el citado medio argentina, que además enfatizaron en que "seguimos buscándole las virtudes que ameritan que sea un inamovible en la primera de River", dándole además una nota de 3/10.

El único que se salva es Juan Fernando Quintero, de quien hubo una buena calificación y algunos comentarios respaldándolo a pesar de ser sustituido siempre por el DT Marcelo Gallardo.

"A los 23' probó de afuera por primera vez y ahí pareció que se activó. Antes de eso, nada. Después de ahí, amo y señor del ataque de River aunque necesitaría que por lo menos 1 o 2 de sus compañeros hablen en su idioma futbolístico. El palo le impidió el grito en el primer tiempo. La cancha en malas condiciones, la única razón para que salga el único que puede hacer algo distinto", detallaron sobre 'Juanfer', quien es un ídolo para los hinchas de River Plate.

Lo cierto es que de los 3 colombianos en River Plate, la paciencia con Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño parece terminada para muchos seguidores y la prensa, en medio de un mal momento que vive el equipo de Buenos Aires en cuanto a resultados en todos los frentes en los que está o disputó.