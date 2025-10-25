Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Críticas sin piedad a colombianos de River Plate; “aportó lo habitual, o sea, absolutamente nada”

Críticas sin piedad a colombianos de River Plate; “aportó lo habitual, o sea, absolutamente nada”

Luego de la derrota en Copa Argentina con el modesto Independiente Rivadavia dos de los futbolistas colombianos en River Plate no la pasan bien. “Un insulto a nuestra historia”, dicen.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
River Plate Miguel Borja y Kevin Castaño
River Plate Miguel Borja y Kevin Castaño - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad