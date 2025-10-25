Síguenos en::
Gol Caracol  / Insólito; Kevin De Bruyne se lesionó tras anotar gol frente al Inter de Milán

El jugador belga puso en ventaja a su equipo, pero minutos después debió abandonar el campo de juego debido a una lesión sufrida al ejecutar el cobro desde los doce pasos.

Por: Javier García
Actualizado: 25 de oct, 2025
Kevin De Bruyne, jugador belga del Napoli
AFP

