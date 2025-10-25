Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich con Luis Díaz mantiene su paso perfecto con triunfo 3-0 sobre el Gladbach

Bayern Múnich con Luis Díaz mantiene su paso perfecto con triunfo 3-0 sobre el Gladbach

El colombiano fue titular y participó en varias acciones clave del triunfo bávaro 3-0 sobre el Mönchengladbach por la octava fecha de la Bundesliga alemana.

Por: EFE
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Mönchengladbach 0-3 Bayern Múnich
Mönchengladbach 0-3 Bayern Múnich
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad