Jugador que casi lesiona a Luis Díaz explicó su patada; “parece realmente estúpida”

El Bayern Múnich tuvo que tirar de paciencia este sábado en la cancha del Borussia Mönchengladbach (0-3) para firmar su octava victoria en otras tantas fechas de la Bundesliga. En este encuentro estuvo de titular el colombiano Luis Díaz, quien no marcó o asistió, pero si fue noticia por una dura patada que recibió.

Al minuto 19 Jens Castrop le entró de forma temeraria a la canilla del atacante guajiro, quien quedó mostrando claras señas de dolor en la cancha y pidió la tarjeta roja para el jugador rival, algo que sucedió y dejó con 10 al equipo local.



Jugador que casi lesiona a Luis Díaz pidió perdión y explicó la jugada

Para iniciar Jens Castrop comenzó diciendo que su "tarjeta roja fue correcta", para luego explicar qué fue lo que pensó en ese momento "al ver las imágenes", ya que para él "la escena parece realmente estúpida".

Sin embargo, el jugador del Borussia pidió excusas a Luis Díaz y mostró alivio de que no fue nada grave para su compañero de profesión: "Por suerte, no le di tan fuerte. Lo siento. Nuestro plan era no contenernos en los duelos uno contra uno, pero fue una lástima", declaró a 'Bild' tras el partido de este sábado en Bundesliga.

Afortunadamente la dura patada que recibió el futbolista colombiano no lo dejó lesionado, pudo seguir durante más tiempo del partido y en el tramo final del encuentro fue sustituido.



Fue el 13º triunfo consecutivo del gigante bávaro (Bayern Múnich) entre todas las competiciones.

Los muniqueses, que sólo conocen la victoria este curso, presentan un balance perfecto, con 24 puntos de 24 posibles, con 30 goles a favor y sólo 4 en contra en campeonato.

Unos números que, extendidos a todas las competiciones (la Supercopa alemana, un partido de Copa y tres fechas en Champions) ascienden a 47 goles marcados y 9 recibidos.

En los cinco principales campeonatos europeos, sólo el AC Milan había logrado una racha parecida al inicio del ejercicio, en 1992/1993.

Su ventaja al frente de la tabla sigue siendo de cinco puntos respecto al Leipzig, que cosechó su victoria más amplia fuera de casa en liga, 0-6 en Augsburgo.

- Nuevo gol de Karl -

En superioridad numérica desde el minuto 19, los hombres de Vincent Kompany tuvieron que esperar hasta más allá de la hora de juego para abrir la lata en Mönchengladbach por medio de Joshua Kimmich (64), antes del gol de la tranquilidad de Raphaël Guerreiro.

Goleador más joven del Bayern y también goleador alemán más joven (17 años y 242 días) en Liga de Campeones, el miércoles ante el Brujas (4-0), Lennart Karl mostró de nuevo sus cualidades para el regate y su acierto de cara a puerta en el minuto 81, con un disparo con la zurda para firmar su primer gol en Bundesliga.

"Hubo muchas emociones, mantuvimos la calma. Cuando tuvimos ocasiones, las aprovechamos", analizó Kompany.

El equipo capitaneado por Joshua Kimmich -ante la ausencia de Manuel Neuer, que descansó- visitará al Colonia el miércoles en dieciseisavos de Copa de Alemania.

Por detrás del Bayern, el RB Leipzig mostró una eficacia implacable en Augsburgo, donde llegó al descanso con un 0-4 a favor que dejaba el partido resuelto, antes de firmar dos nuevos goles en el segundo tiempo. Yan Diomandé (10'), Rômulo (18'), Antonio Nusa (22'), Christoph Baumgartner (38'), Assan Ouédraogo (56') y Castello Lukeba (65') marcaron para los Toros Rojos.

Desde el correctivo inaugural recibido en Múnich (6-0) el 23 de agosto, el Leipig no ha vuelto a perder, con seis victorias y un empate. Por vez primera desde su primer ascenso a la Bundesliga, el club del este de Alemania no disputa este año competición europea.

En la lucha por erigirse en primer perseguidor del Bayern, el Borussia Dortmund (4º, 14 puntos) recibe al Colonia este sábado en su Westfalenstadion con la obligación de ganar para no quedar descolgado del Leipzig.

El domingo, el Bayer Leverkusen (5º, 14 puntos) recibe al Friburgo y el Stuttgart (3º, 15 puntos) jugará en casa ante el Maguncia con la misma obligación de victoria.