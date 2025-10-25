Síguenos en::
Jugador que casi lesiona a Luis Díaz explicó su patada; "parece realmente estúpida"

Jugador que casi lesiona a Luis Díaz explicó su patada; “parece realmente estúpida”

Este sábado en el triunfo del Bayern Múnich contra Borussia Mönchengladbach, el guajiro Luis Díaz recibió una dura patada que llevó a que se fuera expulsado Jens Castrop.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de oct, 2025
Luis Díaz Bayern Múnich Borussia Mönchengladbach
Luis Díaz y una dura patada en Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach
