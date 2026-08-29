"Sabemos lo que es Álvaro Montero bajo los tres palos, por eso está en Boca Juniors"

El triunfo del conjunto 'xeneize' ante Lanús dejó mucho más que los habituales tres puntos que son muy importantes para el torneo. Más allá de lo que fue el rendimiento como equipo y el volver a ganar y festejar ante su hinchada en el mítico estadio de La Bombonera, los elogios fueron para una figura vital como lo es Álvaro Montero, cuida palos de Boca Juniors. El oriundo de La Guajira, tuvo una grandiosa presentación, manteniendo el arco en cero y salvando a su equipo en el último tramo del partido.

La gran actuación del portero no pasó desapercibido en el vestuario de su equipo, ya que uno de los que lo respaldó y apoyó de manera publica fue su compañero y compatriota Sebastián Villa, quien conoce bien las virtudes del arquero con el que compartió equipo en su tiempo en el fútbol colombiano, en el Deportes Tolima.

"Conozco muy bien a Álvaro. De muchos años. Confiamos plenamente en él. Ya había hecho lo propio en Deportes Tolima. Sabemos muy bien lo que es bajo los tres palos y por eso está en Boca", declaró el extremo nacido en Bello.

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Para el extremo colombiano, la noche de partido tuvo un toque especial, y es el volver a pisar el gramado del estadio donde Boca oficia como local, sintiendo así el aliento de la hinchada 'xeneize', el cual no sentían desde liga en aquel empate 1-1 contea Vélez Sarsfield el 8 de agosto en el duelo valido por la fecha 4 del presente torneo argentino.



Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors. afp.

"Obviamente que se extrañaban las noches de partido en La Bombonera, con nuestra gente. Esta es mi casa y siempre me va a hacer feliz estar acá", fue lo que le dijo el colombiano a TNT Sports.

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Los tres puntos ante 'El Granate' no solamente consolida lo que es el trabajo táctico del entrenador, sino que le da al equipo un empuje masivo en confianza. Villa resaltó lo importante que es sumar de a tres y se tomó un breve momento para aplaudir el rendimiento de su compañero Tomás "Toto" Belmonte que le dio la victoria a Boca en la última jugada del equipo.

"Gloria a Dios por los tres puntos. Esta es una victoria muy importante para todos nosotros. Celebro que Toto haya podido convertir y nos quedamos con los tres puntos en casa, de cara a los próximos encuentros que tendremos por delante", fue con lo que concluyó el extremo colombiano.