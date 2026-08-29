Deportes Tolima denunció amenazas y tomó radical decisión “hasta nuevo aviso”; comunicado oficial

Deportes Tolima se despidió de la Copa Libertadores 2026 al perder 4-1 en el marcador global a manos de Independiente del Valle (Ecuador), tras caer 0-1 en la ida en Ibagué, y luego 3-1 en la vuelta, duelo en el que no dejaron una buena presentación y se vieron altamente superados.

Y en medio de esa dura eliminación, y en medio de irregulares resultados en este segundo semestre, habrían llegado amenazas a jugadores, cuerpo técnico y miembros del club 'pijao', tal y como se informó este sábado a través de las redes sociales.

Comunicado oficial del Tolima:

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Informamos a nuestra afición, medios de comunicación y opinión pública que:



Hemos recibido amenazas que me atentan contra la seguridad de miembros de la institución, hinchas y oficiales.

Por disposición de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué, este lunes jugaremos ante Cúcuta Deportivo a puerta cerrada.

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Nuestra prioridad absoluta es preservar la vida y la integridad de todos los asistentes al escenario.

A quienes poseen Tiquetera, les pedimos estar atentos. En breve informaremos el procedimiento de compensación correspondiente.

Las puertas del estadio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Informaremos oportunamente cualquier decisión al respecto.

🚨 Deportes Tolima jugará a puerta cerrada sus partidos de local hasta nuevo aviso.



Según el club, han recibido amenazas y se jugará sin público por decisión de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué. pic.twitter.com/gOalNjhKCS — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 29, 2026

Así las cosas, para el partido contra el Cúcuta Deportivo, programado para este lunes 31 de agosto, a las 8:05 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro, no habrá asistencia de los hinchas de ninguno de los dos elencos, para el duelo de la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II.

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Cabe recordar que con la dirección de Sebastián Oliveros, tiene tres victorias en el campeonato, 2-1 frente a Junior, 1-2 contra Alianza FC y la más reciente 2-1 sobre Internacional de Bogotá. Sin embargo, las derrotas en Copa Libertadores y la eliminación en la Copa BetPlay a manos del Deportes Quindío, han sido golpes importantes en lo deportivo.

Actualmente, Deportes Tolima es parcialmente cuarto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con diez puntos, a seis unidades del líder que es el América de Cali, y de hecho, con un partido menos por disputar.