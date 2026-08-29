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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportes Tolima denunció amenazas y tomó radical decisión “hasta nuevo aviso”; comunicado oficial

Deportes Tolima denunció amenazas y tomó radical decisión “hasta nuevo aviso”; comunicado oficial

Este sábado el Deportes Tolima sorprendió con una grave denuncia, a pocos días de su próximo partido en Liga BetPlay 2026-II y luego de la eliminación de Copa Libertadores.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Deportes Tolima enfrenta a Independiente del Valle en octavos de final de la Copa Libertadores.
Deportes Tolima enfrenta a Independiente del Valle en octavos de final de la Copa Libertadores.
Foto tomada del X de @cdtolima

Deportes Tolima se despidió de la Copa Libertadores 2026 al perder 4-1 en el marcador global a manos de Independiente del Valle (Ecuador), tras caer 0-1 en la ida en Ibagué, y luego 3-1 en la vuelta, duelo en el que no dejaron una buena presentación y se vieron altamente superados.

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Y en medio de esa dura eliminación, y en medio de irregulares resultados en este segundo semestre, habrían llegado amenazas a jugadores, cuerpo técnico y miembros del club 'pijao', tal y como se informó este sábado a través de las redes sociales.

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Comunicado oficial del Tolima:

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Informamos a nuestra afición, medios de comunicación y opinión pública que:

Hemos recibido amenazas que me atentan contra la seguridad de miembros de la institución, hinchas y oficiales.

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Por disposición de la Comisión Local de Fútbol de Ibagué, este lunes jugaremos ante Cúcuta Deportivo a puerta cerrada.

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Nuestra prioridad absoluta es preservar la vida y la integridad de todos los asistentes al escenario.

A quienes poseen Tiquetera, les pedimos estar atentos. En breve informaremos el procedimiento de compensación correspondiente.

Las puertas del estadio permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Informaremos oportunamente cualquier decisión al respecto.

Así las cosas, para el partido contra el Cúcuta Deportivo, programado para este lunes 31 de agosto, a las 8:05 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro, no habrá asistencia de los hinchas de ninguno de los dos elencos, para el duelo de la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II.

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Cabe recordar que con la dirección de Sebastián Oliveros, tiene tres victorias en el campeonato, 2-1 frente a Junior, 1-2 contra Alianza FC y la más reciente 2-1 sobre Internacional de Bogotá. Sin embargo, las derrotas en Copa Libertadores y la eliminación en la Copa BetPlay a manos del Deportes Quindío, han sido golpes importantes en lo deportivo.

Actualmente, Deportes Tolima es parcialmente cuarto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, con diez puntos, a seis unidades del líder que es el América de Cali, y de hecho, con un partido menos por disputar.

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