Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 8; Tadej Pogacar se retiró

Este sábado, la etapa 8 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre Pucol y Xeraco, con un recorrido de 171 kilómetros que resultó muy accidentado con hasta siete caídas. La gran novedad fue el retiro de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien sufrió un enredo, cayó y presentó varias heridas en rostro y hombro. El ganador fue el francés Bryan Coquard (Cofidis) con un ajustado esprint y el nuevo líder es el español Enric Mas (Movistar Team).

Los corredores tomaron la salida neutralizada y a los pocos metros Diego Uriarte, Pavel Sivakov y Gianmarco Garofoli protagonizaron una fuerte caída. Luego vino un ataque de Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH), quien se marchó en solitario pese a que su compañero José Luis Faura intentó unirse.

Fernández tuvo la luz verde del grupo principal y llegó a estar con una renta de 5:55. Para ese momento, Uriarte y Floris van Tricht se retiraron como consecuencia de la caída en la zona neutralizada. A más de 100 km, Mattia Gaffuri también se cayó y abandonó al instante.

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El pelotón fue acelerando y bajó a un minuto la ventaja de Fernández. Luego vino otro percance, esta vez fueron Ethan Hayter (Souda Quick Step) y Lars Craps.



Fernández resistió hasta justo antes del esprint que se llevó Wout van Aert en Simat de Valldigna. Fue en ese momento que se dio el episodio tráfico del día. A punto de comenzar al ascenso al puerto, Tadej Pogacar se enredó, perdió el equilibrio y se fue al piso con otros corredores.

El esloveno se quedó sentado, se intentó parar, pero no pudo. La tranmisión mostró claramente un corte en su frente y una raspadura grande en su hombro izquierdo. Tras varios minutos siendo atendido en la carretera, se retiró de la carrera y se marchó en ambulancia en medio de un protocolo por trauma en la cabeza.

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Pese a la noticia, la competencia tuvo que continuar. Van Aert cruzó primero en el Puerto de Barx y Xabier Azparren hizo un ataque que no rindió frutos. Finalmente los esprinterse se acomodaron, pero otra caída se presentó en los último 400 metros. Unos pocos pudieron rematar y el más veloz fue Bryan Coquard.

Bryan Coquard, ciclista francés. afp.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 8

1. MAS Enric | Movistar Team | 23:24:00 |

2. GALL Felix | Decathlon CMA CGM Team | 1:11 |

3. ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1:33 |

4. KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 2:15 |

5. ONLEY Oscar | Netcmompt INEOS | 2:16 |

6. CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 2:22 |

7. SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 3:27 |

8. TEJADA Harold | XDS Astana Team | 3:56 |

9. MÜHLBERGER Gregor | Decathlon CMA CGM Team | 5:39 |

10. OMRZEL Jakob | Bahrain - Victorious | 6:04 |