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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cocinado' lo de Daniel Muñoz y su cambio en Premier League; cifra millonaria para Crystal Palace

'Cocinado' lo de Daniel Muñoz y su cambio en Premier League; cifra millonaria para Crystal Palace

El lateral Daniel Muñoz dejará al Crystal Palace pero seguirá en la competitiva liga inglesa. Viene de ser suplente en la derrota contra Manchester City. ¡Nuevos aires para el colombiano!

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Daniel Muñoz Crystal Palace
Daniel Muñoz con el Crystal Palace - Foto:
AFP

Tras tres temporadas con el Crystal Palace, tres títulos, uno de ellos el de la Conference League, Daniel Muñoz dejará las 'águilas' y comenzará un nuevo reto en la Premier League de Inglaterra.

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Tras varias semanas con rumores que lo ponían en diferentes elencos británicos, habría sido el Nottingham Forest, por pedido de su ex técnico, Oliver Glasner, el que pondrá el dinero para poderlo fichar.

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El periodista Henry Swain, junto a 'London Journo', informaron este sábado que el "Nottingham Forest alcanza un acuerdo verbal con Crystal Palace para fichar a Daniel Muñoz". Y de hecho dieron detalles de la operación, con un "acuerdo de tarifa de hasta alrededor de 25m de libras esterlinas".

Daniel Muñoz Crystal Palace
Daniel Muñoz con el Crystal Palace - Foto:
AFP

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Para agregar, explicaron que actualmente están "intercambiando documentos entre los dos clubes, antes del examen médico del jugador de 30 años", por lo que en las próximas horas podría confirmarse su fichaje y comenzar un nuevo reto en Europa, aún en la competitiva Premier League.

¿En qué equipos ha jugado Daniel Muñoz?

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El antioqueño inició su carrera profesional en Colombia destacando por su notable despliegue físico y polivalencia en el campo. Debutó en 2017 con Águilas Doradas, club donde disputó 94 partidos, anotó tres goles y repartió siete asistencias. Su alto rendimiento le valió el traspaso en 2019 a Atlético Nacional, el equipo de sus amores. En el conjunto verdolaga se consolidó rápidamente como capitán y referente, registrando ocho goles y cuatro asistencias en 33 partidos disputados entre Liga, Copa y competencias internacionales, lo que llamó la atención de clubes en el exterior.

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En 2020 dio el salto a Europa al fichar por el Genk (Bélgica), donde tuvo un impacto inmediato. Durante sus tres temporadas y media en territorio belga conquistó una Copa de Bélgica en 2021, registrando 19 goles y 20 asistencias en 148 partidos. En enero de 2024 se concretó su traspaso al Crystal Palace de la Premier League. En el fútbol inglés afianzó su posición como lateral derecho titular y clave en el esquema del club de Londres.

De hecho, con el cuadro británico hizo historia consiguiendo tres títulos que son: la FA Cup, la Community Shield y a nivel internacional la Conference League, lo que lo llevaron a quedar en las páginas de oro del modesto club, que tradicionalmente no tiene muchos trofeos.

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