Con Luis Javier Suárez cambia la narrativa; DT de Sporting espera más, pero le da crédito

Sporting de Lisboa goleó 0-4 al Rio Ave en la tarde de viernes por la fecha 4 de la Liga de Portugal, y la figura del partido fue el atacante colombiano Luis Javier Suárez, quien marcó un doblete de goles y por eso recibió el premio al mejor del compromiso.

Con eso, el samario ya acumula tres anotaciones en cuatro jornadas del campeonato luso, y viene de menos a más, tras semanas en las que hubo rumores de salida a otro equipo, y que recibió críticas por algunas actitudes en el entrenamiento, que se filtraron en la prensa.

Lo único cierto es que a punta de goles Luis Javier Suárez responde en el Sporting de Lisboa, y de eso es consciente su técnico, Rui Borges, a quien le preguntaron si el colombiano nuevamente se había consolidado en la nómina titular y si de paso ya es confirmado que no se moverá del cuadro portugués, por lo menos, esta temporada.

Luis Javier Suárez celebra gol en el Sporting - Foto: Sporting Lisboa Oficial

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"Eso lo tienen que decidir ustedes. Tiene contrato", comenzó diciendo el entrenador de los 'leones', quien además no dudó en resaltar la mejoría del goleador, pero sabiendo que aún puede dar más. "Ha estado mejorando, hoy estuvo mucho mejor y está recuperando su nivel habitual".



En el cierre de sus declaraciones sobre Luis Javier Suárez, Rui Borges se mostró orgulloso y tranquilo de poder contar con el samario, a quien catalogó como "un gran jugador" y de paso puntualizó en que "tenemos la suerte de tenerlo con nosotros".

Cabe resaltar que Suárez, la campaña pasada, que fue su primera con los 'leones', se reportó con 38 goles y dio 8 asistencias, entre los torneos en Portugal, y la Champions League.

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Los próximos partidos del Sporting de Lisboa serán contra el Nacional, el sábado 5 de septiembre por la fecha 5 de la Liga de Portugal, a las 2:30 p.m. (hora colombiana). Luego, comenzará la acción en la UEFA Champions League, torneo en el que comenzarán frente al Galatasaray (Turquía), el miércoles 9 de septiembre, a las 2:00 p.m.