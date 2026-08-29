Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Luis Javier Suárez cambia la narrativa; DT de Sporting espera más, pero le da crédito

Con Luis Javier Suárez cambia la narrativa; DT de Sporting espera más, pero le da crédito

Aunque marcó dos goles en la victoria 0-4 contra Rio Ave, Luis Javier Suárez va de menos a más en el inicio de la temporada en Portugal, con el Sporting de Lisboa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ago, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez celebra gol en el Sporting Lisboa
Sporting Oficial

Sporting de Lisboa goleó 0-4 al Rio Ave en la tarde de viernes por la fecha 4 de la Liga de Portugal, y la figura del partido fue el atacante colombiano Luis Javier Suárez, quien marcó un doblete de goles y por eso recibió el premio al mejor del compromiso.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Con eso, el samario ya acumula tres anotaciones en cuatro jornadas del campeonato luso, y viene de menos a más, tras semanas en las que hubo rumores de salida a otro equipo, y que recibió críticas por algunas actitudes en el entrenamiento, que se filtraron en la prensa.

Últimas noticias

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Colombianos en el exterior

"Sabemos lo que es Álvaro Montero bajo los tres palos, por eso está en Boca Juniors"

Daniel Muñoz Crystal Palace
Colombianos en el exterior

'Cocinado' lo de Daniel Muñoz y su cambio en Premier League; cifra millonaria para Crystal Palace

Lo único cierto es que a punta de goles Luis Javier Suárez responde en el Sporting de Lisboa, y de eso es consciente su técnico, Rui Borges, a quien le preguntaron si el colombiano nuevamente se había consolidado en la nómina titular y si de paso ya es confirmado que no se moverá del cuadro portugués, por lo menos, esta temporada.

Luis Javier Suárez Sporting
Luis Javier Suárez celebra gol en el Sporting - Foto:
Sporting Lisboa Oficial

Publicidad

"Eso lo tienen que decidir ustedes. Tiene contrato", comenzó diciendo el entrenador de los 'leones', quien además no dudó en resaltar la mejoría del goleador, pero sabiendo que aún puede dar más. "Ha estado mejorando, hoy estuvo mucho mejor y está recuperando su nivel habitual".

En el cierre de sus declaraciones sobre Luis Javier Suárez, Rui Borges se mostró orgulloso y tranquilo de poder contar con el samario, a quien catalogó como "un gran jugador" y de paso puntualizó en que "tenemos la suerte de tenerlo con nosotros".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Cabe resaltar que Suárez, la campaña pasada, que fue su primera con los 'leones', se reportó con 38 goles y dio 8 asistencias, entre los torneos en Portugal, y la Champions League.

Publicidad

Los próximos partidos del Sporting de Lisboa serán contra el Nacional, el sábado 5 de septiembre por la fecha 5 de la Liga de Portugal, a las 2:30 p.m. (hora colombiana). Luego, comenzará la acción en la UEFA Champions League, torneo en el que comenzarán frente al Galatasaray (Turquía), el miércoles 9 de septiembre, a las 2:00 p.m.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Ciclismo

Noticia de última hora en la Vuelta a España 2026; Tadej Pogacar se retiró

Se viene un nuevo sorteo de la UEFA Champions League.
Gol Caracol

¿Cuándo comienza la Champions League?; así se jugará la fecha 1 y qué colombianos la jugarán

Kylian Mbappé, figura de la Selección de Francia.
Gol Caracol

José Mourinho pide el Balón de Oro para Kylian Mbappé; "ha hecho historia en el Mundial"

Relacionados

Luis Javier Suárez

Sporting de Lisboa

Publicidad

Publicidad

Publicidad