Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 8

El ciclista francés Bryan Coquard se impuso el sábado al esprint en la octava etapa de la Vuelta a España 2026, marcada por el abandono del líder destacado, el esloveno Tadej Pogacar, tras sufrir una caída, por lo que el español Enric Mas se coloca al frente de la clasificación general.

Las alarmas se dispararon a falta de 32 km de la meta, cuando Pogacar, grandísimo favorito al título y que ganó tres etapas en la primera semana de la competición, se fue al asfalto y las imágenes de televisión mostraron que tenía heridas sangrantes, especialmente en el hombro izquierdo y en la ceja izquierda.

Fue atendido e intentó en un primer momento volver a salir con su bicicleta, antes de constatar que no podía por el dolor y ser evacuado del lugar en ambulancia.

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Tras la caída, el pelotón rodó durante unos kilómetros a la espera de tener noticias del líder, pero cuando se confirmó el abandono de Pogacar los equipos de los velocistas pusieron a trabajar a sus corredores para la llegada masiva.



En la recta de llegada hubo otra caída y finalmente fue Coquard el que se impuso y logró así su primera victoria en una prueba ciclista de tres semanas.

El corredor del equipo Cofidis superó al danés Mads Pedersen y al belga Jordi Meeus.

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El abandono de Pogacar, que tenía una ventaja de más de tres minutos y medio con respecto a sus perseguidores en la general, deja ahora la Vuelta muy abierta.

El nuevo líder de la general es el español Enric Mas, del equipo Movistar, seguido por el austriaco Felix Gall (Decathlon) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull), a 1' 11" y 1'33", respectivamente.

Clasificación general de los colombianos en la Vuelta a España 2026, tras la etapa 8