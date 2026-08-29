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Gol Caracol  / ¿Se quedará en Alemania?; Harry Kane da luces de su futuro con Bayern Múnich

¿Se quedará en Alemania?; Harry Kane da luces de su futuro con Bayern Múnich

Tras la arrolladora goleada al Stuttgart en el primer partido de liga, Kane confesó que este es posiblemente el último gran contrato de su carrera como futbolista.

Por: AFP
Actualizado: 29 de ago, 2026
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Harry Kane
Harry Kane previo al debut por liga contra el Stuttgart
AFP

El atacante inglés Harry Kane confirmó este viernes que las negociaciones para renovar su contrato con el Bayern Munich, que por ahora se extiende hasta junio de 2027, ya han comenzado.

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En declaraciones a los periodistas después del triunfo 5-1 del Bayern ante el Stuttgart en la primera jornada de la Bundesliga, Kane habló sobre esta cuestión personal.

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"La primera reunión fue la pasada semana", reveló el artillero de 33 años, uno de los favoritos de este año al Balón de Oro.

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Kane puntualizó que "muchos detalles" deben todavía abordarse para acordar la renovación en un club al que llegó en 2023 desde el Tottenham Hotspur, donde había desarrollado hasta entonces su carrera.

"Tengo 33 años. Probablemente va a ser mi último contrato, un gran contrato para mí", continuó.

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"Obviamente, tienen que asegurarse de que yo esté contento y que ellos también lo estén. No hay nerviosismo en ninguna de las dos partes, estoy seguro de que llegaremos a un punto en el que ambos lados quedemos satisfechos", confió.

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El Bayern ha insistido repetidamente que quiere renovar a Kane, que firmó 36 goles en la pasada Bundesliga y que acaba su relación actual con el campeón de Alemania al término del actual curso.

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