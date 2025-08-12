Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sarcasmo y burla en contra de Kevin Mier; y eso que Cruz Azul ganó en la Liga MX

Sarcasmo y burla en contra de Kevin Mier; y eso que Cruz Azul ganó en la Liga MX

El portero colombiano atraviesa un momento complicado en Cruz Azul, acumulando críticas por sus errores recientes, que han encendido el debate entre en el país azteca.