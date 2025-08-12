Sarcasmo y burla en contra de Kevin Mier; y eso que Cruz Azul ganó en la Liga MX

Kevin Mier, guardameta colombiano que milita en Cruz Azul, atraviesa uno de los momentos más complicados desde su llegada al fútbol mexicano. El exarquero de Atlético Nacional ha sido blanco de críticas por sus actuaciones recientes, que han dejado dudas sobre su seguridad bajo los tres palos de la ‘máquina cementera’.

La presión sobre Mier no es nueva. En el pasado torneo, un error suyo en la semifinal fue determinante para que Cruz Azul quedara eliminado, una jugada que todavía permanece fresca en la memoria de los hinchas y que marcó un antes y un después en la percepción sobre su rendimiento. Desde entonces, cada actuación es evaluada con lupa, y cualquier fallo se magnifica en redes sociales y en los medios deportivos.

En la última presentación de Cruz Azul, correspondiente a la cuarta fecha del Apertura 2025 de la Liga MX, el equipo logró un triunfo 2-1 como visitante ante Atlético San Luis. Sin embargo, el gol del conjunto potosino volvió a tener a Mier como protagonista negativo, pues su reacción en la jugada fue considerada tardía y poco efectiva. Este nuevo tropiezo individual ha alimentado la polémica y las voces que piden su salida de la titularidad.

Muy rigorista decir que hay un nuevo error de Kevin Mier. La realidad es que en su mejor momento, este no hubiera sido gol. El colombiano ha bajado mucho su nivel, como el resto de los jugadores. pic.twitter.com/IrkDtvtzen — Somos Cruz Azul (@SomosCruz_Azul) August 12, 2025

Algunos aficionados incluso han ido más allá, sugiriendo que el colombiano debería dejar el club si no logra recuperar su nivel. Mientras tanto, en el ámbito mediático, no faltan los comentarios irónicos sobre su desempeño. Uno de los más duros provino de Hugo Salcedo, integrante de la cadena 'TUDN', quien aprovechó para hacer una crítica cargada de sarcasmo: "Kevin Mier ha sido consistente, al menos un error por partido". El comentario, que alude a su tendencia a cometer fallos en momentos clave, se ha viralizado y se ha sumado a la presión que vive el portero.

Kevin Mier ha sido consistente, al menos un error por partido. — #PorLasQueMueres⚽️ (@Salcedo_Hugo) August 12, 2025

A pesar de las críticas, Kevin Mier cuenta con el respaldo del cuerpo técnico, que confía en que pueda retomar el nivel que lo llevó a ser fichado por Cruz Azul a inicios de 2024. Su capacidad para sobreponerse a los errores y su experiencia internacional son factores que podrían jugar a su favor, siempre y cuando logre recuperar la confianza y estabilidad necesarias para un arquero de élite.



Números de Kevin Mier en Cruz Azul

Desde que se enfundó el buzo de Cruz Azul a comienzos de 2024, Kevin Mier ha disputado un total de 81 partidos en todas las competiciones. En ese lapso, ha encajado 79 goles y ha logrado mantener su portería en cero en 34 ocasiones. Estas cifras reflejan un rendimiento que combina momentos de solidez con errores puntuales que, lamentablemente para él, suelen ser muy recordados.