El colombiano del que no debe preocuparse América en choque con Fluminense; previa de Sudamericana

Este martes 12 de agosto, América de Cali y Fluminense se verán las caras en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, considerado uno de los más atractivos de esta fase, contará con grandes figuras del fútbol sudamericano, aunque también estará marcado por varias ausencias importantes en el elenco brasileño.

El conjunto 'escarlata', que llega con un poco más de descanso que su rival, espera comenzar con el pie derecho aprovechando su condición de local. El apoyo de su hinchada será clave para tomar ventaja en el estadio Pascual Guerrero.

En las últimas horas se confirmó que 'flu'no podrá contar con una de sus principales armas ofensivas: el colombiano Gabriel Fuentes, el ex Junior de Barranquilla quien quedó fuera de la lista de convocados del técnico Renato Portaluppi debido a una lesión que arrastra, y no le alcanzó para recuperarse para este encuentro.

Pero la baja de Fuentes no es la única para el Fluminense. A ella se suman las ausencias del venezolano Yeferson Soteldo, el capitán Thiago Silva, Otávio, Ignácio y Nonato, lo que deja al equipo brasileño con importantes vacíos en su plantilla.

Kevin Serna, presente en el duelo

Pese a la ausencia de Fuentes, Fluminense sí contará con su otro colombiano: Kevin Serna. Según medios brasileños, el extremo se perfila como titular frente a América. Serna estuvo cerca de salir del club hace algunas semanas, con Atlético Nacional como uno de los principales interesados en su fichaje. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron debido a que Fluminense quiso incluir en el trato al también colombiano Marino Hinestroza, algo que el equipo paisa no estuvo dispuesto a aceptar.

El posible once titular de Fluminense para enfrentar a América de Cali

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes y Renê (Guga); Hércules, Martinelli y Lima (Ganso); Serna, Everaldo y Canobbio



El posible once titular de América para enfrentar a Fluminense

El conjunto 'escarlata', ahora bajo la dirección de Diego Raimondi —quien asumió el mando a mediados de julio—, afrontará su mayor desafío desde la llegada del técnico argentino, y uno de los más importantes en su joven carrera como entrenador. Aunque el equipo ya no cuenta con su principal figura en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Juan Fernando Quintero, la esperanza está puesta en que otros jugadores de calidad como Cristian Barrios o Luis Ramos asuman el liderazgo futbolístico del plantel.

De esta manera, el posible once del América podrías ser: Jorgee Soto, Ómar Bertel, Jean Pestaña, Daniel Bocanegra, Cristián Tovar, Joel Romero, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Sebastián Navarro, Cristian Barrios y Luis Ramos.