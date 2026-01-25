Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Se acabó la novela Marino Hinestroza: presentado como nuevo jugador de Vasco da Gama

Se acabó la novela Marino Hinestroza: presentado como nuevo jugador de Vasco da Gama

Tras semanas de negociaciones con Boca Juniors, el rumbo del colombiano Marino Hinestroza cambió rápidamente y fue contratado por el Vasco da Gama, de Brasil, que fue a fondo por él.

Por: EFE
Actualizado: 25 de ene, 2026
Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza, nuevo jugador de Vasco da Gama - Foto:
Vasco da Gama

