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Gol Caracol  / Más Deportes  / Andrea Kimi Antonelli ganó el GP de China e impuso nuevo un registro en la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli ganó el GP de China e impuso nuevo un registro en la Fórmula 1

En una accidenta carrera que tuvo hasta siete abandonos, el italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes AMG Petronas, triunfó en el circuito de Shanghái.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 15 de mar, 2026
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George Russell, Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton.
George Russell, Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton.
Getty Images.

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