Sebastián Villa, en el cielo con Independiente Rivadavia; "muy humilde, muy humano"

Independiente Rivadavia sigue escribiendo una página dorada en su historia futbolística. Este viernes, el equipo mendocino venció 3-1 a Tigre en condición de visitante, en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria, y aseguró su paso a las semifinales de la Copa Argentina.

Los goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio fueron suficientes para darle al conjunto 'azul' una victoria que lo pone entre los cuatro mejores del certamen. Sin embargo, uno de los grandes responsables del triunfo fue el colombiano Sebastián Villa, quien se destacó con una asistencia precisa en el primer gol y una actuación que lo consolidó como figura del compromiso.

Villa, exjugador de Deportes Tolima y Boca Juniors, fue desequilibrante por la banda izquierda, generando peligro constante en la defensa rival. Su aporte, más allá de la asistencia, estuvo en la capacidad de abrir el campo, ganar duelos individuales y ser un referente de salida para los dirigidos por Alfredo Berti.



“El profe nos da mucha confianza”

Tras el partido, Villa no dudó en reconocer el esfuerzo colectivo de Independiente Rivadavia para lograr la clasificación. “La verdad que hicimos un buen partido. Este club nos ha dado la oportunidad, a mí y a mis compañeros, de seguir creciendo. Muy contento con la clasificación a la semifinal”, afirmó el extremo.

Y agregó: “Sabemos a lo que jugamos, este es un plantel muy humilde, muy humano, donde todos damos todo por el club, y esto se vio reflejado. Hoy gloria a Dios, pudimos anotar tres goles y lograr algo histórico para el club”.

El jugador también resaltó el respaldo de su entorno como clave en su rendimiento: “Tengo toda la confianza del profe, de toda la dirigencia, que me apoyan siempre y me hacen ser mejor día a día, y a mi familia, que sin su ayuda esto no sería posible. Estoy muy contento con este presente”.

Incluso, explicó algunos ajustes tácticos en su juego frente a Tigre: “Al principio no estaba muy bien con la pelota, bajé unos metros más, y agarré la pelota gracias a mis compañeros, y esto fue importante para hacer las cosas bien”.

Finalmente, Villa dedicó palabras especiales para Alfredo Berti, entrenador del equipo mendocino. “El profe nos da mucha confianza, la verdad que lo transmite a todo el grupo, a ser humildes, y eso sirve para salir a la cancha”, aseguró.

Los números de Sebastián Villa

Desde que llegó a Independiente Rivadavia a mediados de 2024, Sebastián Villa ha sido determinante. El atacante colombiano suma un total de 50 partidos disputados en todas las competiciones, con un balance de 10 goles y 13 asistencias en 4.459 minutos en cancha.