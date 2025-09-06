Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Malas noticias para Colombia en la Vuelta a España: figura se retiró antes de la etapa 14

Malas noticias para Colombia en la Vuelta a España: figura se retiró antes de la etapa 14

Este sábado, antes de tomar la salida de la decimocuarta jornada, un equipo anunció en redes sociales que un ciclista colombiano no continúa en la 'ronda ibérica'.