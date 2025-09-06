Malas noticias para Colombia en la Vuelta a España: figura se retiró antes de la etapa 14

El sábado comenzó con malas noticias para Colombia en la Vuelta a España 2025 por el retiro de una de las figuras antes de tomar la salida de la etapa 14. Se trata del corredor que terminó siendo el mejor representante de nuestro país en el Tour de Francia.

"Sergio Higuita no tomará la salida en la Etapa 14 por fatiga tras una reciente enfermedad antes de La Vuelta. El equipo ha decidido darle más tiempo para que se recupere completamente antes de las últimas carreras de la temporada", se lee en la publicación del conjunto kazajo.