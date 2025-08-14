Le echan fuego a un nuevo cara a cara de Sebastián Villa con Boca Juniors; hablan de revancha

Sebastián Villa, quien protagonizó una salida conflictiva de Boca Juniors, se enfrentará nuevamente al 'xeneize', esta vez con la camiseta de Independiente Rivadavia. Los medios argentinos no han dejado pasar este esperado encuentro y ya comienzan a calentar la previa del colombiano contra su exequipo.

El 'cafetero', que en su momento fue muy querido por los hinchas de Boca por su rol destacado en el club, hoy en día mantiene una relación tensa tanto con los aficionados como con los dirigentes, debido a las demandas interpuestas por ambas partes.

Sebastián Villa y su ruptura con Boca Juniors

Según 'TyC Sports' de Argentina, "lejos de apaciguarse, el conflicto con la dirigencia escaló a mayores y el futbolista demandó recientemente a la institución por haber sido “despedido en forma indirecta”, cuando se marchó por decisión propia en 2023 y provocó que el 'xeneize' presentara un reclamo ante la FIFA, que más tarde se declaró incompetente y sentenció que no sancionará de ninguna forma, deportiva o económica, al colombiano", se leyó.

Además, recuerdan algunos números del colombiano, quien "disputó 172 encuentros, marcó 29 tantos y brindó 33 asistencias con la casaca azul y amarilla. Igualmente, supo gritar campeón en siete oportunidades. Pero dejó el club, tras ser separado del plantel, luego de que la Justicia lo condenó en junio de 2023 a dos años y medio de prisión, por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés".

El polémico episodio con su expareja generó numerosos problemas en la vida profesional de Sebastián Villa, quien sufrió una breve estadía en Bulgaria antes de regresar a Argentina. A pesar de su regreso, el 'cafetero' no volvió a ser convocado a la Selección de Colombia, una de las cosas que ha afirmado públicamente, es de sus grandes anhelos como futbolista.

Sebastián Villa en Boca Junios AFP

Los últimos enfrentamientos de Sebastián Villa contra Boca Juniors

Enfrentarse a su exequipo, Boca Juniors, ha sido una experiencia cargada de emociones para Sebastián Villa. El jugador de 29 años ha tenido dos ocasiones de medirse con el 'xeneize' vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia.

El primer encuentro ocurrió el 10 de agosto de 2024, donde, a pesar de que el marcador terminó 1-1, el colombiano falló un penalti, evitando así que se cumpliera la famosa 'ley del ex'. Sin embargo, poco después, Villa asistió en la jugada que dio el único gol a su equipo, dejando una actuación agridulce.

El segundo enfrentamiento fue en la Bombonera, en febrero de este año. En la previa del partido, Villa desató la polémica con una publicación en sus redes sociales, donde compartió una imagen de un león con la boca ensangrentada y lamiéndose, lo que no fue bien recibido por los hinchas de Boca. En el partido, Villa fue silbado durante los 90 minutos y no logró ser decisivo en el juego.