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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa está 'volando' con Independiente Rivadavia, en Argentina; triunfazo y liderato

Sebastián Villa está 'volando' con Independiente Rivadavia, en Argentina; triunfazo y liderato

El colombiano, quien es figura en Independiente Rivadavia; vive grandioso momento con el cuadro argentino, con el que lidera en la tabla de posiciones, tras vencer 3-1 a Argentinos Jrs.

Por: EFE
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Sebastián Villa disputó su primer partido del año con Independiente Rivadavia
Sebastián Villa disputó su primer partido del año con Independiente Rivadavia
Foto: X/@CSIRoficial

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