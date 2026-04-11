Sebastián Villa está 'volando' con Independiente Rivadavia, en Argentina; triunfazo y liderato

El modesto Independiente Rivadavia, de Sebastián Villa, ya convertido en la revelación del torneo Apertura, dio otro paso exitoso y consiguió su cuarta victoria consecutiva al derrotar por 3-1 en Mendoza a Argentinos Juniors, en uno de los partidos jugados el sábado por la fecha 14.

Dirigido por Alfredo Berti, la Lepra mendocina, como se lo conoce al conjunto del oeste del país, cumple una excelente campaña en el torneo local, al mismo tiempo que participa en la Copa Libertadores.

Bien temprano llegaron las emociones, porque Juan Manuel Elordi (8') abrió la cuenta al recibir un centro cruzado, y el panorama se iba a complicar más para los Bichos, que se quedaron muy pronto con diez jugadores cuando Hernán López Muñoz (15'), la figura de la visita, vio la tarjeta roja por una plancha en la cabeza de un rival.

Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, sería llamado a la Selección Colombia Getty Images

Poco después, la Lepra mendocina aumentó a través de Leonel Bucca (23'), pero Argentinos, a pesar del tramo adverso, mejoró y antes del descanso llegó al descuento con un tiro potente de Sebastián Prieto (45+2').



Sin embargo, el líder del campeonato volvió a escaparse en la cuenta con un cabezazo de Alejo Osella (52'), y aunque el Bicho intentó achicar distancias, el local arribó a un final de partido sin mayores apremios.

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De este modo, Independiente Rivadavia firmó su clasificación por la Zona B a los octavos de final del Apertura con tres fechas de anticipo, con 29 puntos y seis de ventaja sobre el escolta River (23), mientras que Argentinos (23) continúa tercero.

El equipo mendocino, que incluso alineó algunos suplentes, acudirá ahora con toda la confianza para el próximo examen en la Copa Libertadores, cuando visite el miércoles a Fluminense por el Grupo C, después de un estreno con victoria sobre Bolívar (1-0) en su primer cotejo a nivel internacional.

- El Pincha manda en la Zona A -

En un duelo entretenido de principio a fin, Estudiantes le ganó por 2-1 como local a Unión en tiempo de descuento y llegó a la cima de la Zona A, con 24 puntos, dos por arriba de Vélez (22), que el lunes recibirá a Central Córdoba.

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Marcelo Estigarribia (35') puso con un cabezazo al frente a Unión, pero el conjunto santafesino no supo liquidar la ventaja a tiempo y en la segunda parte lo dio vuelta el Pincha del DT uruguayo Alexander Medina, con los tantos de Fabricio Pérez (59') y Mikel Amondarain (90+3').

Sebastián Villa, que se prepara para enfrentar a River Plate Foto: X/@CSIRoficial

Más temprano, Instituto se llevó tres puntos de su visita al hundido Deportivo Riestra, al que derrotó por 1-0 con gol de Alex Luna (13'), un resultado que deja al equipo cordobés más cerca de los puestos de clasificación, mientras que el Malevo sigue último en la tabla.