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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El Palmeiras, de Jhon Arias, con el reglamento en mano; llevó fuerte sanción a los tribunales

El Palmeiras, de Jhon Arias, con el reglamento en mano; llevó fuerte sanción a los tribunales

El cuadro del colombiano es noticia en territorio brasileño, tras la fuerte sanción recibida de cara a las próximas jornadas del Brasileirao. Atención a los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Jhon Arias es campeón del Campeonato Paulista, con Palmeiras.
Jhon Arias es campeón del Campeonato Paulista, con Palmeiras.
Foto: Getty Images.

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