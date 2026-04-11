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Gol Caracol  / Estudiantes y Edwuin Cetré, a los empujones contra Unión de Santa Fe; fuerte rencilla en Argentina

Estudiantes y Edwuin Cetré, a los empujones contra Unión de Santa Fe; fuerte rencilla en Argentina

Estudiantes de la Plata venció 2-1 a Unión de Santa Fe en la Liga de Argentina, sin embargo, el encuentro terminó muy caliente y jugadores de ambos equipos protagonizaron dura pelea.

Por: AFP
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Edwuin Cetré intentando calmar a sus compañeros de Estudiantes de la Plata.
Edwuin Cetré intentando calmar a sus compañeros de Estudiantes de la Plata.
Archivo.

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