Estudiantes y Edwuin Cetré, a los empujones contra Unión de Santa Fe; fuerte rencilla en Argentina

En un partido dinámico y disputado hasta el final, Estudiantes se impuso 2-1 en condición de local frente a Unión, logrando una victoria agónica que le permitió treparse a la cima de la Zona A con 24 unidades, superando por dos puntos a Vélez (22), que este lunes será anfitrión de Central Córdoba. El conjunto santafesino había tomado la ventaja a los 35 minutos gracias a un cabezazo de Marcelo Estigarribia, pero no logró sostenerla ni ampliar la diferencia.

En el complemento, el equipo dirigido por el uruguayo Alexander Medina reaccionó y dio vuelta el marcador con goles de Fabricio Pérez (59') y Mikel Amondarain (90+3'). En otro de los encuentros de la jornada, Instituto sumó una valiosa victoria como visitante tras vencer 1-0 a Deportivo Riestra con un tanto de Alex Luna a los 13 minutos, resultado que lo acerca a la zona de clasificación, mientras que su rival continúa en el último lugar de la tabla.

Se picó sobre el final en Estudiantes-Unión... 🇦🇷⚠️ pic.twitter.com/d1KDYGrrSh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 11, 2026

Por otro lado, el compromiso también tuvo momentos de alta tensión, ya que sobre el final se desató una pelea entre jugadores de ambos equipos tras una serie de empujones y discusiones dentro del campo. La situación obligó la intervención del árbitro y los cuerpos técnicos para calmar los ánimos, en un cierre caliente que contrastó con el buen nivel futbolístico que se había visto durante gran parte del encuentro.