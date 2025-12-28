Richard Ríos y el error que le costó un gol al Benfica, en 2-2 contra Braga; pagó caro

Benfica empató 2-2 con el Braga de visitante, este domingo, en un partido que comenzaron ganando con un gol del argentino Nicolás Otamendi, pero que los locales lograron empatar con un penalti y luego con un error de Richard Ríos, que fue la ventaja parcial para los rivales.

Al minuto 45+1, cuando ya estaba igualado 1-1 el compromiso, hubo una jugada colectiva y en ataque que complicó al mediocampista colombiano, quien dentro del área controló mal la pelota y se la dejó servida a Pau Víctor, quien con calidad evadió a varios defensores y marcó el 2-1.

Afortunadamente al 53' Fredrick Aursnes consiguió el 2-2 definitivo en el marcador del partido entre Braga y Benfica por la fecha 16 de la Liga de Portugal. Con ese resultado el elenco de las 'águilas' quedó tercero en la tabla de posiciones, con 36 puntos, siete menos que el líder que es el Porto.



Así fue el error de Richard Ríos en Braga vs Benfica, en Portugal: