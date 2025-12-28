Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y el error que le costó un gol al Benfica, en 2-2 contra Braga; pagó caro

Richard Ríos y el error que le costó un gol al Benfica, en 2-2 contra Braga; pagó caro

El futbolista colombiano Richard Ríos, quien viene teniendo un alto nivel en Portugal con el Benfica, tuvo una noche este domingo en la que falló y le costó caro a su equipo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
