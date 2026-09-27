Sebastián Villa no convenció del todo en épica remontada de Boca Juniors a Racing; "perdió y ganó"

Boca Juniors revirtió este domingo un 0-2 ante Racing Club gracias a un triplete del atacante ecuatoriano Enner Valencia para ganar el partido 3-2 y sellar así su clasificación a las semifinales de la Copa Argentina.

En un encuentro jugado en el estadio ‘Gigante de Arroyito’, en Rosario, el ‘Xeneize’ extendió su serie triunfal gracias a una actuación consagratoria del ecuatoriano, que ingresó en el minuto 56 y con sus tres goles le dio a su equipo una nueva victoria, además sobre la hora.

Racing Club se puso en ventaja con un gol olímpico de Gastón Lúdico en el minuto 19 y de Adrián ‘Maravilla’ Martínez en el 47, pero Boca remontó con tres tantos de cabeza de Valencia, en los minutos 72, 80 y 90+5. El segundo de ellos luego de un gran centro del colombiano Sebastián Villa.

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Tan pronto culmino el juego, la prensa argentina calificó uno a uno de los jugadores de Boca, sobresaliendo un sólido 10 para Valencia. En cuanto a Villa, su nota apenas fue de 6.5. "Entró a desequilibrar, perdió y ganó, pero fue parte de la levantada", dijo en su reseña 'TyC Sports'.



De tal manera, el 'Xeneize' mantiene viva la ilusión de lograr el triplete: Copa Sudamericana, Copa Argentina y Torneo Clausura.

En semifinales, Boca se medirá con Banfield, que se impuso en el primer cruce de estos cuartos de final por penaltis ante Deportivo Riestra por 7-6 luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

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En la otra semifinal espera Atlético Tucumán, que se impuso también por penaltis 3-2 ante el vigente campeón Independiente Rivadavia de Mendoza, tras igualar 1-1, y su rival saldrá del choque que el próximo jueves disputarán Platense y Estudiantes de La Plata en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Boca Juniors, máximo ganador de la Copa Argentina con cuatro conquistas (1969, 2012, 2015 y 2020), supera por un título a River Plate, que logró los títulos en 2016, 2017 y 2019.

Los restantes campeones alzaron este trofeo una sola vez: Rosario Central (2018), Central Córdoba De Santiago del Estero (2024), Arsenal de Sarandí (2013), Huracán (2014), Patronato de Paraná (2022), Estudiantes de La Plata (2023) e Independiente Rivadavia de Mendoza (2025).