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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa no convenció del todo en épica remontada de Boca Juniors a Racing; "perdió y ganó"

Sebastián Villa no convenció del todo en épica remontada de Boca Juniors a Racing; "perdió y ganó"

La prensa argentina calificó uno a uno a los jugadores de Boca Juniors, tras le agónica victoria sobre Racing, en cuartos de final de la Copa Argentina. ¡Así le fue a Sebastián Villa!

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Getty Images.

Boca Juniors revirtió este domingo un 0-2 ante Racing Club gracias a un triplete del atacante ecuatoriano Enner Valencia para ganar el partido 3-2 y sellar así su clasificación a las semifinales de la Copa Argentina.

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En un encuentro jugado en el estadio ‘Gigante de Arroyito’, en Rosario, el ‘Xeneize’ extendió su serie triunfal gracias a una actuación consagratoria del ecuatoriano, que ingresó en el minuto 56 y con sus tres goles le dio a su equipo una nueva victoria, además sobre la hora.

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Enner Valencia, jugador de Boca Juniors.
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Boca Juniors le remontó 3-2 a Racing; triplete de Enner Valencia y asistencia de Sebastián Villa

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
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Vea la asistencia de Sebastián Villa en Racing vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

Racing Club se puso en ventaja con un gol olímpico de Gastón Lúdico en el minuto 19 y de Adrián ‘Maravilla’ Martínez en el 47, pero Boca remontó con tres tantos de cabeza de Valencia, en los minutos 72, 80 y 90+5. El segundo de ellos luego de un gran centro del colombiano Sebastián Villa.

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Tan pronto culmino el juego, la prensa argentina calificó uno a uno de los jugadores de Boca, sobresaliendo un sólido 10 para Valencia. En cuanto a Villa, su nota apenas fue de 6.5. "Entró a desequilibrar, perdió y ganó, pero fue parte de la levantada", dijo en su reseña 'TyC Sports'.

De tal manera, el 'Xeneize' mantiene viva la ilusión de lograr el triplete: Copa Sudamericana, Copa Argentina y Torneo Clausura.

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En semifinales, Boca se medirá con Banfield, que se impuso en el primer cruce de estos cuartos de final por penaltis ante Deportivo Riestra por 7-6 luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

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En la otra semifinal espera Atlético Tucumán, que se impuso también por penaltis 3-2 ante el vigente campeón Independiente Rivadavia de Mendoza, tras igualar 1-1, y su rival saldrá del choque que el próximo jueves disputarán Platense y Estudiantes de La Plata en el Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela.

Boca Juniors, máximo ganador de la Copa Argentina con cuatro conquistas (1969, 2012, 2015 y 2020), supera por un título a River Plate, que logró los títulos en 2016, 2017 y 2019.

Los restantes campeones alzaron este trofeo una sola vez: Rosario Central (2018), Central Córdoba De Santiago del Estero (2024), Arsenal de Sarandí (2013), Huracán (2014), Patronato de Paraná (2022), Estudiantes de La Plata (2023) e Independiente Rivadavia de Mendoza (2025).

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