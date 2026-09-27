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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea la asistencia de Sebastián Villa en Racing vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

Vea la asistencia de Sebastián Villa en Racing vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

El colombiano Sebastián Villa lanzó un centro perfecto para que el ecuatoriano Enner Valencia apareciera con un cabezazo. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Getty Images.

Racing y Boca Juniors se vieron las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina y el colombiano Sebastián Villa fue ficha clave para el segundo gol del 'xeneize'.

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A los 80 minutos, Villa lanzó un centro perfecto desde la izquierda y Enner Valencia apareció con un cabezazo certero que dejó sin respuesta al arquero Facundo Cambeses.

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