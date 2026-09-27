Vea la asistencia de Sebastián Villa en Racing vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

Racing y Boca Juniors se vieron las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina y el colombiano Sebastián Villa fue ficha clave para el segundo gol del 'xeneize'.
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A los 80 minutos, Villa lanzó un centro perfecto desde la izquierda y Enner Valencia apareció con un cabezazo certero que dejó sin respuesta al arquero Facundo Cambeses.
Vea la asistencia de Sebastián Villa:
¡DOBLETE DEL ECUATORIANO!— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026
Enner Valencia puso para Boca el empate parcial a los 34' del segundo tiempo. pic.twitter.com/OkxPKvzZXy
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