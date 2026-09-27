Vea la asistencia de Sebastián Villa en Racing vs. Boca Juniors, en la Copa Argentina

Racing y Boca Juniors se vieron las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina y el colombiano Sebastián Villa fue ficha clave para el segundo gol del 'xeneize'.

A los 80 minutos, Villa lanzó un centro perfecto desde la izquierda y Enner Valencia apareció con un cabezazo certero que dejó sin respuesta al arquero Facundo Cambeses.

Vea la asistencia de Sebastián Villa:

¡DOBLETE DEL ECUATORIANO!



Enner Valencia puso para Boca el empate parcial a los 34' del segundo tiempo. pic.twitter.com/OkxPKvzZXy — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

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