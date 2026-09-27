Atentos en Selección Colombia; Paraguay, su próximo rival, venció 2-0 a Bolivia

Dos chispazos del atacante Miguel Almirón bastaron este domingo para que la selección paraguaya de fútbol se impusiera en Washington por 0-2 a una inoperante Bolivia, en un partido de preparación de cara a las próximas eliminatorias sudamericanas.

El jugador del Atlanta United marcó su primer tanto de la jornada a los 17 minutos, cuando finalizó con tranquilidad y dentro del área una buena jugada colectiva de Paraguay.

En esa maniobra el volante Diego Gómez lanzó una pelota bombeada al área que el delantero debutante Robert Morales cabeceó al punto de penalti, donde entró Almirón para rematar.

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Mientras que a los 48 minutos, el exjugador del Newcastle de la Liga Premier recibió un pase por el sector izquierdo, pisó el área y anotó con un potente zurdazo que dejó sin margen al portero Viscarra.



Con el 0-2, Paraguay le entregó el balón a una Bolivia que tenía en Terceros y al joven Maurade a sus mejores atacantes.

Pero todos las maniobras de La Verde paraban en el tercer cuarto de la cancha, donde se quedaba sin ideas para avanzar.

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A partir de la hora de juego, Paraguay hizo hasta cinco cambios, con el seleccionador Gustavo Alfaro dando ingreso a jugadores que le acompañaron en la pasada Copa del Mundo, como Matías Galarza y Gustavo Caballero.

Sin embargo, fue Bolivia la que sacó rédito de la soporífera dinámica en la que entró el partido, cuando Canales cometió un penalti sobre Miguel Terceros.

El propio jugador del Santos pateó el penalti, pero el portero Gastón Olveira metió la mano y el disparo rebotó luego del palo izquierdo, permitiendo a la defensa despejar.

Pese al resultado, Paraguay acabó el encuentro con la sensación de necesitar más trabajo. Al igual que la Bolivia del entrenador Óscar Villegas, que tuvo el desparpajo del joven Maurade como su única nota positiva de la noche.

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La Albirroja volverá a la acción el venidero 2 de octubre, cuando enfrente a Colombia, mientras que Bolivia hará lo propio el próximo miércoles, cuando visite a la Albiceleste en Córdoba.