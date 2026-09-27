Bélgica vs. Francia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de las Naciones

Este lunes, en el estadio Roi Baudouin, en Bruselas, Bélgica y Francia se enfrentan por la fecha 2 de la Liga de las Naciones, en un partido que es noticia por la ausencia de Kylian Mbappé en los 'galos' por cuenta de la lesión que sufrió el sábado pasado ante Turquía.

¿Cómo llega Bélgica?

Bélgica se impuso 0-2 a Italia en Roma y comenzó con victoria la era de Mark van Bommel como seleccionador. El conjunto visitante tomó la iniciativa desde el comienzo y generó varias oportunidades, aunque Gianluigi Donnarumma respondió ante los intentos de Charles De Ketelaere y otros atacantes belgas.

A los 20 minutos, Mika Godts abrió el marcador. El delantero recibió por la izquierda, ingresó al área tras superar a varios rivales y definió con tranquilidad para poner el 0-1.

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Italia mejoró antes del descanso y tomó el control durante los primeros minutos de la segunda parte. Senne Lammens fue clave para Bélgica al evitar el empate ante Moise Kean, Francesco Pio Esposito y Cambiaghi.



Bélgica continuó generando peligro al contragolpe y, tras los ingresos de Hans Vanaken y Dodi Lukebakio, encontró el segundo tanto. En el minuto 70, Lukebakio inició una acción individual desde el centro del campo, llegó hasta las inmediaciones del área y sacó un potente remate desde fuera que venció a Donnarumma.

Italia buscó el descuento en el tramo final, pero Bélgica sostuvo la ventaja y terminó celebrando un triunfo 0-2 en el debut de Van Bommel. El resultado significó además una victoria importante para los belgas en el inicio de esta nueva etapa.

Italia vs Bélgica se enfrentaron en la primera jornada de la Liga de Naciones AFP

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¿Cómo llega Francia?

Un gol de Kylian Mbappé le dio la victoria a Francia por 1-0 en Turquía en su partido inaugural de la Liga de Naciones de la UEFA 2027, y le brindó a Zinédine Zidane un debut victorioso como seleccionador el viernes 25 de septiembre. Sin embargo, el capitán francés, lesionado, no podrá ser convocado.

Tras un contraataque turco presionado por Koné y Cherki, Michael Olise recuperó el balón a 30 metros de la portería, avanzó hacia el área y cedió el balón a la izquierda a Kylian Mbappé, que se encontraba bien posicionado justo fuera del área. El capitán francés lanzó un potente disparo con la derecha que batió al portero rival.

El capitán francés se lesionó al ejecutar el disparo con la pierna derecha que batió al portero rival en el minuto 54, y una mueca de dolor reemplazó inmediatamente su sonrisa.

Tras intentar reanudar el juego, el delantero francés tuvo que abandonar casi de inmediato y fue sustituido por Désiré Doué.

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Mbappé, que ya está completamente disponible para su club, abandonó el hotel de la selección francesa en Turquía el sábado por la mañana. No fue reemplazado en la convocatoria para el resto de la concentración.

Kylian Mbappé fue sustituido por Désiré Doué. afp.

Hora y dónde ver Bélgica vs. Francia

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Fecha: lunes 28 de septiembre.

Hora: 1:45 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Roi Baudouin.

Transmisión: ESPN - Directv Sports.