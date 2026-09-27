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Gol Caracol  / Vea el golazo de Lionel Messi en Columbus Crew vs. Inter Miami, en la MLS

Vea el golazo de Lionel Messi en Columbus Crew vs. Inter Miami, en la MLS

Este domingo, Lionel Messi marcó de tiro libre en la visita de Inter Miami a Columbus Crew por la fecha 27 de la Major League Soccer. ¡Para verlo una y otra vez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Lionel Messi en Columbus Crew vs Inter Miami.
Lionel Messi en Columbus Crew vs Inter Miami.
afp.

Inter Miami visitó a Columbus Crew este domingo por la fecha 27 de la Major League Soccer y Lionel Messi marcó gol.

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A los 33 minutos, 'La Pulga' anotó con un cobro de tiro libre desde el costado derecho. ¡Golazo!

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