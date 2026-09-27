Vea el golazo de Lionel Messi en Columbus Crew vs. Inter Miami, en la MLS

Inter Miami visitó a Columbus Crew este domingo por la fecha 27 de la Major League Soccer y Lionel Messi marcó gol.

A los 33 minutos, 'La Pulga' anotó con un cobro de tiro libre desde el costado derecho. ¡Golazo!

Vea el gol de Lionel Messi:

¡GOLAAAAZO de Leoooo! 🤯🐐



Tiro libre perfecto de Leo Messi para empatar el partido. pic.twitter.com/gq5vpIBWjB — MLS Español (@MLSes) September 27, 2026