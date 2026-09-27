Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 1-2 Alianza

La jornada dominical del fútbol profesional colombiano abrió su telón con la victoria 2-1 de Alianza Valledupar sobre Jaguares, en juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.

En el estadio Jaraguay, los 'felinos' se pusieron en ventaja con gol de Andrés Rentería, tras un gran pase filtrado de Johan Beltrán.

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Los 'vallenatos' no se rindieron y remontaron. Al 39', Jair Castillo anotó con un bombazo de media distancia, colocando la pelota en el ángulo. Más tarde, en la segunda parte, al 72', Jhildrey Lasso marcó el tanto de la victoria para la visita.



Con este resultado, Jaguares es último con siete puntos y Alianza subió hasta la casilla 15° con 11 unidades.

Fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

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Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali

América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas

Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios

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Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga

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Deportivo Pereira 0-0 Inter de Bogotá

Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros

Junior 2-0 Independiente Medellín

Jaguares 1-2 Alianza Valledupar

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Domingo 27 de septiembre

Fortaleza vs. Deportes Tolima

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026