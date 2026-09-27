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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 1-2 Alianza

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 1-2 Alianza

Este domingo, en el estadio Jaraguay, en Montería, Alianza Valledupar venció a Jaguares, por la fecha 12 del fútbol profesional colombiano. ¡Todos los detalles acá!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Jaguares vs. Alianza Valledupar.
Jaguares vs. Alianza Valledupar.
AFP.

La jornada dominical del fútbol profesional colombiano abrió su telón con la victoria 2-1 de Alianza Valledupar sobre Jaguares, en juego válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.

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En el estadio Jaraguay, los 'felinos' se pusieron en ventaja con gol de Andrés Rentería, tras un gran pase filtrado de Johan Beltrán.

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Los 'vallenatos' no se rindieron y remontaron. Al 39', Jair Castillo anotó con un bombazo de media distancia, colocando la pelota en el ángulo. Más tarde, en la segunda parte, al 72', Jhildrey Lasso marcó el tanto de la victoria para la visita.

Con este resultado, Jaguares es último con siete puntos y Alianza subió hasta la casilla 15° con 11 unidades.

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Fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

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Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali

América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas

Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios

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Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga

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Deportivo Pereira 0-0 Inter de Bogotá

Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros

Junior 2-0 Independiente Medellín

Jaguares 1-2 Alianza Valledupar

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Domingo 27 de septiembre
Fortaleza vs. Deportes Tolima

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1América de Cali11731+1622:624
2Atlético Bucaramanga10550+817:920
3Millonarios12552+716:920
4Atlético Nacional9612+918:919
5Independiente Medellín10613+417:1319
6Deportivo Cali10532+715:818
7Tolima10523+213:1117
8Santa Fe10442+516:1116
9Llaneros11425014:1414
10Once Caldas11335-114:1512
11Inter de Bogotá12264-413:1712
12Cúcuta11335-811:1912
13Águilas Doradas9252-112:1311
14Boyacá Chicó10325-810:1811
15Alianza Valledupar11326-1011:2111
16Junior Barranquilla9234014:149
17Fortaleza10154-511:168
18Deportivo Pereira9153-56:118
19Deportivo Pasto11227-99:188
20Jaguares10145-711:187
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