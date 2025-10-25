Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sebastián Villa hace historia en Argentina; el gol de Rivadavia para eliminar a River Plate

Sebastián Villa hace historia en Argentina; el gol de Rivadavia para eliminar a River Plate

En la noche de viernes el modesto Independiente Rivadavia, de la mano del colombiano Sebastián Villa, pasó a la final de la Copa Argentina, tras imponerse en los puntos de penalti.

Por: AFP
Actualizado: 25 de oct, 2025
