La novela entre Sebastián Villa y Boca Juniors entra en un nuevo capitulo; ¿final feliz?

En mitad del Mundial 2026, los clubes no paran de trabajar en cuanto a fichajes de cara a la siguiente temporada, uno de ellos es Boca Juniors de Argentina que quiere 'pisar fuerte' con uno de los jugadores que tuvieron una temporada magnifica en el balón pie argentino.

Se trata de Sebastián Villa, un viejo conocido en el 'xeneixe', y que quieren de vuelta a sus filas para un segundo ciclo en la Bombonera. Juan Román Riquelme que lo conoce muy bien, fue claro en decir que lo necesita y ya comenzó hacer esfuerzos por tenerlo.

Se le hizo una oferta a Independiente Rivadavia por un valor de 4 millones de dolares más la ficha de Marcelo Weigandt, sin embargo, 'la lepra' rechazó de inmediato. Román volvió a la puja, y puso 'sobre la mesa' solo dinero: un total de 6 millones de dolares por el colombiano, pero Independiente Rivadavia volvió a negarse y respondió que quiere 8 millones sí o sí.

Ante esta situación, según cuenta el medio 'Tyc Sports', Villa comenzó hacer presión internamente y le comunicó a club su deseo de no continuar en Independiente Rivadavia y por lo contrario, querer irse a Boca Juniors.



Esta 'presión' estuvo acompañada del 'xeneixe', que declaró que se bajó de la negociación y en dado caso de no aceptar su segunda oferta, irán por otro extremo. Desde la prensa argentina toman esto como "táctica" para que finalmente dejen salir al 'cafetero' del club, sin poner más dinero encima de la mesa.

Sebastián Villa, colombiano de Rivadavia. AFP.

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Desde el entorno de Boca valoran lo que está haciendo el futbolista de 30 años, ya que en su salida dividió a gran parte de la hinchada y desde otros equipos lanzaba 'pullas', cosa que no gustó en los aficionados. Hoy por hoy Villa expresó públicamente su deseo de volver a la Bombonera con indirectas en sus redes sociales. Fotos con corazones azul y amarillo son pruebas contundentes de lo que quiere el jugador para su futuro.

Por ahora, queda esperar que Independiente Rivadavia baje sus pretensiones y logre finiquitar la salida del colombiano. Villa en su primer ciclo con Boca Juniors logró alzar siete títulos en cinco temporadas (2018 a 2023), acompañada de 29 goles y 32 asistencias, concluyendo con números bastante buenos que enamoraron al hincha en ese entonces.