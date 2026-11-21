Boca Juniors golpeó por segunda vez a Atlético Mineiro, cuando comenzaba el segundo tiempo de la final de la Copa Sudamericana 2026, y todo gracias a Miguel Merentiel.
Al minuto 48, el atacante colombiano Sebastián Villa desbordó por su banda, y vio entrando al uruguayo, metió un buen pase al centro del área.
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Miguel Merentiel, quien no había tenido un buen primer tiempo y había errado un gol insólito, tuvo su revancha y puso el 2-0 a favor de Boca Juniors contra Atlético Mineiro.
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Acá el gol de Miguel Merentiel tras asistencia de Sebastián Villa, en final de Copa Sudamericana 2026:
¡¡IBAS A TENER REVANCHA, MIGUEL!! ¡¡GRAN JUGADA DE VILLA Y GOL DE MERENTIEL PARA EL SEGUNDO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN EL ARRANQUE DEL ST!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026
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