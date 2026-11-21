Tras el título de la Copa Sudamericana 2026 con Boca Juniors, el capitán del equipo 'xeneize', Leandro Paredes, dio una entrevista y se desmayó mientras daba las declaraciones, lo que causó un susto en la transmisión.

El video ya es viral en redes sociales, en el que se observa cuando el mediocampista argentino hablaba con el reconocido periodista Marcelo Bendetto, y se termina desplomando mientras hablaba.

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Desde Argentina, el mismo medio que lo estaba entrevistando, 'DSports', informó que "el capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios", y se conoció que sufrió una "baja de presión".

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Acá el video del desmayo de Leandro Paredes, tras final de Copa Sudamericana 2026: