Boca Juniors tuvo la primera chance clara de la final de la Copa Sudamericana 2026, en los pies de Miguel Merentiel, luego de un primer error del arquero Éverson,
El guardameta brasileño calculó mal un balón aéreo, lo soltó, y le quedó servida al atacante uruguayo, quien quedó frente al arco y en solitario.
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Sin embargo, Miguel Merentiel no logró rematar de buena manera, y su pelota pegó en el travesaño, causando sorprensa en sus compañeros y los hinchas presentes en el Metropolitano.
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Acá el gol errado de Boca Juniors vs Atlético Mineiro, en final de Copa Sudamericana:
¡¡¡INCREÍBLE MIGUELITO!!! ¡¡LA BESTIA MERENTIEL SE PERDIÓ UN GOL ABAJO DEL ARCO PARA BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026
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