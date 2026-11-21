Atlético Nacional se quedó con un futbolista menos antes de terminar el primer tiempo del partido contra Once Caldas, por la fecha 1 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II, tras la tarjeta roja a Felipe Marín.
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Al minuto 39, el joven mediocampista de los 'verdolagas' le hizo una fuerte entrada a Jorge Cardona, y el árbitro Jhon Alexander Ospina le mostró la tarjeta roja.
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Aunque hubo un llamado del VAR para revisar la jugada, el juez central se mantuvo en la decisión ys e generó polémica en redes sociales, ya que para muchos no era para un castigo tan severo.
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Acá la expulsión de Felipe Marín en Once Caldas vs Nacional:
⚽🔴 ¡Tarjeta roja en Nacional! ¡Se fue expulsado Marín!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/ta6smgTf2F— Win Sports (@WinSportsTV) November 22, 2026