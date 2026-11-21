Boca Juniors pegó primero en la final de la Copa Sudamericana 2026 contra Atlético Mineiro, gracias a un gol de Santiago Ascacibar, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Al minuto 16, solamente cuatro después de un gol que le anularon, el mediocampista argentino estuvo atento dentro del área, y tras un mal rechazo de un defensor del equipo brasileño, remató con facilidad para el 1-0 a favor de los 'xeneizes'.
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Acá el gol de Santiago Ascacibar en Boca Juniors vs Atlético Mineiro, final de Copa Sudamericana 2026:
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¡¡AHORA SÍ VALE, RUSO!! ¡¡ASCACÍBAR SE ENCONTRÓ CON LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026
📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/sanwf0L2an