Sebastián Villa y la posibilidad de jugar contra Cristiano Ronaldo: River Plate le cerró la puerta

Sebastián Villa es uno de los jugadores protagonistas de la novela del mercado de fichajes en Sudamérica. Su gran campaña con Independiente Rivadavia ha despertado el interés de varios clubes, entre ellos River Plate. Sin embargo, en las últimas horas de conoció que al club de Núñez desestimó su llegada y ahora se habla de un exótico destino.

La información fue revelada por 'TyC Sports'. "No seguirá en Independiente Rivadavia, aunque su contrato se extienda hasta diciembre, y tampoco cumplirá su deseo de jugar en River. Hoy en su Colombia natal sigue recargando energías y analizando ofertas. Tiene de sobra, no solo de Brasil, sino que ahora surgió otra de Arabia Saudita", contó.

Y es que según el citado portal, Villa se ha dado el lujo de decirle a dos clubes grandes del balompié brasileño. "El extremo colombiano viene de rechazar días atrás a Santos, que estaba dispuesto a poner sobre la mesa poco más de cinco millones de dólares para comprarlo y hacerlo jugar al lado de Neymar y Gabriel Barbosa", haciendo referencia al 'Peixe'.

Por si no fuera poco, en la actualidad su nombre sigue ligado a otro grande de los 'cariocas'. "Mientras tanto, en Rio de Janeiro sigue sonando cada vez más fuerte para reforzar a Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores que acaba de sacudir el mercado con el acuerdo para comprar a Lucas Paquetá a cambio de 40 millones de dólares", agregaron.



Por último, el colombiano habría recibido una oferta de la liga dónde juega Cristiano Ronaldo, Karin Benzema, Joao Felix, Kingsley Coman y otros colombianos Roger Martínez, Juan Sebastián Pedroza y Julián Quiñones.

Publicidad

Ahora bien, el medio argentino no dejó en claro el nombre del equipo. "El interés por Villa ahora se extiende hasta tierras árabes. Si bien no trascendió el club, se espera que próximamente aparezca una propuesta más elevada, que se acerque a los doce millones que pretende Daniel Vila, presidente de la Lepra mendocina, para dejarlo ir", concluyeron.