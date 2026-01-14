Óscar Cortés se puso de una vez la camiseta de Huracán; de la presentación a la cancha

Óscar Cortés debutó como jugador de Huracán. El extremo tuvo sus primeros minutos en cancha en un duelo de preparación frente a Cerro Porteño este martes, poco tiempo después de ser presentado como refuerzo.

El colombiano fue anunciado por 'el globo', luego de pasar seis meses en la segunda división española con el Sporting de Gijón, con el que no tuvo la continuidad esperada, jugando tan solo 8 partidos, repartidos en 353 minutos. Apenas después de ser oficializado, se puso la camiseta y disputó 26 minutos en el amistoso contra el 'ciclón' de Barrio Obrero'. El jugador hace varios días estaba a la espera de ser confirmado pues ya tenía todo hecho con el equipo argentino con antelación.

En el duelo frente a Cerro, que terminó con un 4-0 a favor de Huracán, el 'cafetero' inició como alternativa en el banco de suplentes, pero en el minuto 64 hizo su ingreso a la cancha, en reemplazo de Thaiel Peralta. A su entrada a la cancha para finalizar el juego, válido por el torneo de pretemporada conocido como Serie Río de la Plata, que en ese momento iba 2-0, el formado en las categorias inferiores de Millonarios se ubicó por la zona izquierda del ataque de su equipo, sin embargo, no destacó demasiado, tuvo un par de aproximaciones y se le vio cumpliendo con labores defensivas cuando su club no tenía el balón.

#JuegaHuracán 🎈|⏱️ 18' ST Cambios en el Globo



➡️ Ingresan Ibáñez, Campo, Waller, Cortés y Caicedo



⬅️ Se retiran Lescano, Vera, L. Pérez, Peralta y Giménez#Huracán (Giménez y Peralta) 2 - 0 #CerroPorteño pic.twitter.com/LOdMu40FVg — CA Huracán (@CAHuracan) January 13, 2026

Cortés sigue pertenecido al Rangers de Escocia, donde no ha podido figurar de gran manera debido a las lesiones que ha sufrido en el último tiempo en su carrera. Con su vuelta a Sudamérica, el futbolista de proceso en la Selección Colombia Sub-20 buscará retomar el nivel que se le vio en sus inicios y que lo hizo ser considerado como uno de los extremos más prometedores de nuestro país. En los 'albirrojos', se encontrará con una plantilla dirigida por el entrenador Diego Martínez, y con jugadores reconocidos como Hernán Galíndez y Jordy Caicedo. El club no disputará ningún torneo internacional en 2026, por lo que el tumaqueño se concentrará únicamente en la liga y la copa argentina.



El próximo partido en el que Cortés podría tener participación en el 'globo' será el próximo viernes a las 4:15 p.m. justamente contra un equipo colombiano, el recién ascendido a la Liga BetPlay, el Cúcuta Deportivo, por la Serie Río de la Plata en el estadio Luis Franzini de Montevideo.